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Малые казахстанские города станут сёлами

Просмотров:1109 Опубликовано: Сегодня, 10:50
Малые казахстанские города станут сёлами
Иллюстративное фото: news.vtomske.ru
Став сельчанами, жители этих населенных пунктов смогут получить соответствующую соцподдержку, считают депутаты

Небольшие города Казахстана, в которых проживает меньше 10 тысяч человек, преобразуют в села. За такие поправки в законодательство проголосовали депутаты Сената Парламента РК, передает Azattyq Rýhy.

В настоящее время в Казахстане 13 из 48 городов районного значения не соответствуют городу по численности населения. Там проживает меньше 10 тысяч человек. Поэтому депутаты сената разработали поправки в законодательство по административно-территориальному устройству, чтобы решить данный вопрос.

«В настоящий законопроект вносятся поправки, определяющие компетенцию (госорганов – AR) по преобразованию городов районного значения в иные населенные пункты», – пояснил депутат Сената Нурлан Бекназаров.

Получив статус сельчан, проживающие в этих населенных пунктах граждане, смогут получить соответствующую государственную социальную поддержку, которая положена на селе. Например, надбавки к зарплате не менее 25% работникам сферы здравоохранения, образования, спорта, культуры и социального обеспечения. Кроме того, жители смогут воспользоваться рядом льгот, касающихся коммунальных платежей, служебного жилья, получения профессионального образования по госпрограммам «С дипломом в село», «Еңбек», поддержки и развития предпринимательства в сельской местности.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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