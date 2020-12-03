Президента наделят новым полномочием: Парламент принял поправки

Парламент принял поправки в Закон "Об административно-территориальном устройстве", предусматривающие наделение Президента страны новым полномочием, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В профильном комитете Сената отметили, что целью законопроекта является совершенствование законодательства в сфере административно-территориального устройства.
Законопроектом предлагается:
- отнесение районов в городе к составным частям населенных пунктов;
- создание района в городе областного значения, городе республиканского значения, столице при численности населения в них свыше 400 тысяч человек;
- уточнение критериев города районного значения, поселка и села;
- наделение Президента полномочием по принятию решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты по представлению правительства и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов;
- наделение правительства новой компетенцией по внесению Президенту представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты.
Также поправками предусматривается наделение областных представительных и исполнительных органов новым полномочием по внесению в правительство предложения о преобразовании городов областного и районного значения в иные населенные пункты, а также наделение акима города районного значения полномочием по внесению в районные представительные и исполнительные органы предложения об отнесении города районного значения к категории поселка.
Сенаторы единогласно приняли поправки в Закон "Об административно-территориальном устройстве".
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