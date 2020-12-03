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Президента наделят новым полномочием: Парламент принял поправки

Просмотров:337 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Президента наделят новым полномочием: Парламент принял поправки
Фото:akorda.kz
Парламент принял поправки в Закон "Об административно-территориальном устройстве", предусматривающие наделение Президента страны новым полномочием, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В профильном комитете Сената отметили, что целью законопроекта является совершенствование законодательства в сфере административно-территориального устройства.

Законопроектом предлагается:

- отнесение районов в городе к составным частям населенных пунктов;

- создание района в городе областного значения, городе республиканского значения, столице при численности населения в них свыше 400 тысяч человек;

- уточнение критериев города районного значения, поселка и села;

- наделение Президента полномочием по принятию решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты по представлению правительства и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов;

- наделение правительства новой компетенцией по внесению Президенту представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты.

Также поправками предусматривается наделение областных представительных и исполнительных органов новым полномочием по внесению в правительство предложения о преобразовании городов областного и районного значения в иные населенные пункты, а также наделение акима города районного значения полномочием по внесению в районные представительные и исполнительные органы предложения об отнесении города районного значения к категории поселка.

Сенаторы единогласно приняли поправки в Закон "Об административно-территориальном устройстве".


Источник: tengrinews.kz
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