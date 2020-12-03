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Казахстанцы тратят больше половины своих доходов на еду, которая становится ещё дороже – депутаты

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 12:03
Казахстанцы тратят больше половины своих доходов на еду, которая становится ещё дороже – депутаты
Фото: pixabay.com
По их словам, с начала года цены выросли на 10%.

Депутаты Мажилиса отправили запрос в Правительство чтобы выяснить, почему госорганы не контролируют рост цен на продукты, передает Liter.kz.

В запросе на имя первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова, депутаты Мажилиса Нуржан Ашимбетов, Владимир Божко и Наринэ Микаелян заявили, что госорганы не контролируют рост цен на продовольственные товары. Тогда как с 25 июня 2020 года установлен предельный размер надбавки не более 15% от цены производителя.

«Доля расходов на пищу в потребительской корзине – один из показателей уровня жизни населения. У нас эти расходы составляют уже более 50%. При низких доходах населения, продолжается рост стоимости продуктов питания. С начала года инфляция на них составила более 10%», – пишут депутаты.

По их данным, акиматы не могут контролировать надбавку из-за моратория на проведение проверок. Еще одной преградой является то, что Министерство торговли и интеграции РК не дает такие полномочия местным исполнительным органам.

«По закону, администратор рынка лишь доводит до сведения субъектов торговли предельно допустимые цены на социально значимые товары. В настоящее время, контроль за ценами сведен на уровень мониторинга. Превышение торговых наценок видно, что называется «невооруженным глазом». Например, пищевое яйцо с птицефабрик отпускается по цене в среднем 300 тенге за десяток, а их стоимость в рознице – 400 тенге, с наценкой 25%», – говорится в запросе.

Также депутаты недовольны тем, что нет четкой позиции профильного ведомства. Напомним, что в конце октября 2020 года министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов заявил, что возможно в Казахстане установят предельные на продукты питания.

«Если будет ажиотажный рост, тот этот инструмент (введение предельных цен на продукты питания — прим. ред.) будем применять. Но надеемся, что не потребуется, так как нет основы, чтобы создавать ажиотаж, работа по соответствующим запасам проведена», – сказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

А в середине сентября 2020 года на заседании Правительства он объяснил, почему во всех регионах страны подорожали продукты питания. Основными причинами стали изменение спроса на продукты питания, связанного с карантинными мерами, изменение логистики и транспортировки товаров, дефицит в межсезонье. Но уже с мая 2020 года рост цен начали регулировать: в мае цены выросли на 0,1%, в июне и июле не увеличились, а в августе снизились на 1%.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:46
Поговорят-поговорят, но этим и закончится.
А Васька (торгаши) слушает да ест.
Мы уже это проходили неоднократно.
Капитализм однако, будь он проклят.
В конце года нам торжественно объявят, что инфляция всего-то около 5% потому, что ее считают вместе с плазменными телевизорами и другими товарами, которые покупаются, может быть, один раз в 20 лет.
Поэтому зарплаты бюджетникам, пенсии и т.д. каждый год "прибавляют", а они, по покупательной способности, все меньше.
 
-1
  • Freeman81
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  • синдбад
 Oлeг (Посетители) Сегодня, 13:45
Когда считают все эти потребительские корзины, подсчитывают цены на продукты, то берут товары качество корма для скота. На самом же деле рост цен на продукты хоть как то нормального качества - куда выше!

Мнимое изобилие на полках торговых сетей это просто иллюзия. Около 70% продуктов питания не соответствуют требованиям ТР ТС. В кафе и ресторанах - 99% кухни не соответствует требованиям регламентов и не имеет никакой разрешительной документации.

Мораторий, однако.

Проверки частного бизнеса, особенно в сфере общепита и продуктов питания должны проводиться ЕЖЕДНЕВНО!
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 12:56
Назарбаев сказал-девальвация это благо для Казахстана!
 
 

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