Казахстанцы тратят больше половины своих доходов на еду, которая становится ещё дороже – депутаты

По их словам, с начала года цены выросли на 10%.



Депутаты Мажилиса отправили запрос в Правительство чтобы выяснить, почему госорганы не контролируют рост цен на продукты, передает Liter.kz.



В запросе на имя первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова, депутаты Мажилиса Нуржан Ашимбетов, Владимир Божко и Наринэ Микаелян заявили, что госорганы не контролируют рост цен на продовольственные товары. Тогда как с 25 июня 2020 года установлен предельный размер надбавки не более 15% от цены производителя.



«Доля расходов на пищу в потребительской корзине – один из показателей уровня жизни населения. У нас эти расходы составляют уже более 50%. При низких доходах населения, продолжается рост стоимости продуктов питания. С начала года инфляция на них составила более 10%», – пишут депутаты.



По их данным, акиматы не могут контролировать надбавку из-за моратория на проведение проверок. Еще одной преградой является то, что Министерство торговли и интеграции РК не дает такие полномочия местным исполнительным органам.



«По закону, администратор рынка лишь доводит до сведения субъектов торговли предельно допустимые цены на социально значимые товары. В настоящее время, контроль за ценами сведен на уровень мониторинга. Превышение торговых наценок видно, что называется «невооруженным глазом». Например, пищевое яйцо с птицефабрик отпускается по цене в среднем 300 тенге за десяток, а их стоимость в рознице – 400 тенге, с наценкой 25%», – говорится в запросе.



Также депутаты недовольны тем, что нет четкой позиции профильного ведомства. Напомним, что в конце октября 2020 года министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов заявил, что возможно в Казахстане установят предельные на продукты питания.



«Если будет ажиотажный рост, тот этот инструмент (введение предельных цен на продукты питания — прим. ред.) будем применять. Но надеемся, что не потребуется, так как нет основы, чтобы создавать ажиотаж, работа по соответствующим запасам проведена», – сказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.



А в середине сентября 2020 года на заседании Правительства он объяснил, почему во всех регионах страны подорожали продукты питания. Основными причинами стали изменение спроса на продукты питания, связанного с карантинными мерами, изменение логистики и транспортировки товаров, дефицит в межсезонье. Но уже с мая 2020 года рост цен начали регулировать: в мае цены выросли на 0,1%, в июне и июле не увеличились, а в августе снизились на 1%.