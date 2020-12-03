Флаг Казахстана разрешили вешать на балконах

Теперь его можно размещать на зданиях, в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий.



Премьер-министр РК Аскар мамин 27 ноября подписал поправки в постановление Правительства РК от 2 октября 2007 года "Об утверждении Правил использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан", разрешающие вешать государственный флаг на фасады зданий, передает zakon.kz.



Согласно постановлению, в Правилах первый абзац в п.4 изложен в следующей редакции:



Государственный Флаг Республики Казахстан может использоваться (устанавливаться, размещаться) физическими и юридическими лицами на зданиях (жилищах и нежилых помещениях), в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан.

Ранее с предложением пересмотреть правила использования госсимволов выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.