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Флаг Казахстана разрешили вешать на балконах

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 14:30
Флаг Казахстана разрешили вешать на балконах
Фото : Яндекс
Теперь его можно размещать на зданиях, в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий.

Премьер-министр РК Аскар мамин 27 ноября подписал поправки в постановление Правительства РК от 2 октября 2007 года "Об утверждении Правил использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан", разрешающие вешать государственный флаг на фасады зданий, передает zakon.kz.

Согласно постановлению, в Правилах первый абзац в п.4 изложен в следующей редакции:

Государственный Флаг Республики Казахстан может использоваться (устанавливаться, размещаться) физическими и юридическими лицами на зданиях (жилищах и нежилых помещениях), в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан.
Ранее с предложением пересмотреть правила использования госсимволов выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.


Источник: zakon.kz
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