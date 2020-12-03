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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Придать русскому языку статус государственного планирует ещё одна республика

Просмотров:1262 Опубликовано: Сегодня, 16:01
Придать русскому языку статус государственного планирует ещё одна республика
Фото: 123ru.net
Кремль приветствует данное решение

Москва приветствует возможное придание русскому языку статуса второго государственного в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и готова помогать его дальнейшему распространению. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на eadaily.com.

«Русский язык – он в любом случае и в Карабахе используется, он и в Армении используется, на русском говорят и в Азербайджане, на русском вообще говорят много где в мире, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза. И говорят, потому что это удобный язык общения, и его по-прежнему изучают. Естественно, мы это всячески приветствуем и готовы дальше способствовать распространению и поддержанию уровня владением русского языка, считаем это своей задачей», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что Россия не предлагает сделать русский язык вторым государственным Армении и Азербайджану, подчеркнув, что это внутреннее дело любой страны.

«Это не является темой переговоров или темой контактов, это де-факто ситуация, когда на русском говорят и в Азербайджане, и в Армении», — добавил он.

Ранее в армянских СМИ появились сообщения о том, что парламент НКР обсуждает вопрос о придании русскому языку статуса второго государственного.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в ноябре совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг НКР.

Ранее мы публиковали мнение общественного деятеля Мурата Телибекова, который ответил на инициативу запрета русского языка в Казахстане.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 3 )

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-1
  • Lelik72
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 17:51
Ох, хитросделанные... crazy Хотя Карабаху(вернее армянам, которые там) это не поможет...
 
-1
  • Lelik72
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • elek
  • kz1990
 бася (Посетители) Сегодня, 17:10
зачем он им там? чтоб в сетях потом искать виноватых в их проблемах? иногда кажется что лучше б они его не знали,с такой ненавистью к ссср и рф..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • freizer
  • Neo_85
  • Lelik72
 Oлeг (Посетители) Сегодня, 16:16
Шаг к развитию, однако нужно понимать, что ни один человек не обязан учить НИКАКОЙ язык. Ни русский, ни казахский, на английский - никакой, где бы человек не жил.

Личное дело каждого.
 
 

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