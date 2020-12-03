Придать русскому языку статус государственного планирует ещё одна республика

Москва приветствует возможное придание русскому языку статуса второго государственного в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и готова помогать его дальнейшему распространению. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на eadaily.com.
«Русский язык – он в любом случае и в Карабахе используется, он и в Армении используется, на русском говорят и в Азербайджане, на русском вообще говорят много где в мире, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза. И говорят, потому что это удобный язык общения, и его по-прежнему изучают. Естественно, мы это всячески приветствуем и готовы дальше способствовать распространению и поддержанию уровня владением русского языка, считаем это своей задачей», — отметил представитель Кремля.
При этом Песков уточнил, что Россия не предлагает сделать русский язык вторым государственным Армении и Азербайджану, подчеркнув, что это внутреннее дело любой страны.
«Это не является темой переговоров или темой контактов, это де-факто ситуация, когда на русском говорят и в Азербайджане, и в Армении», — добавил он.
Ранее в армянских СМИ появились сообщения о том, что парламент НКР обсуждает вопрос о придании русскому языку статуса второго государственного.
Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в ноябре совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг НКР.
Ранее мы публиковали мнение общественного деятеля Мурата Телибекова, который ответил на инициативу запрета русского языка в Казахстане.
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