Ещё одна смертельная для домашних животных болезнь окружила СКО

Еще одна смертельная для домашних животных болезнь окружила Северо-Казахстанскую область, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Петропавловск.news.
Не прошло и двух недель после окончания карантина по птичьему гриппу, как под Омском, недалеко от границ Северо-Казахстанской области, зарегистрирована африканская чума свиней.
Жители СКО опасаются, что новая болезнь дойдет до их региона так же быстро, как было с птичьим гриппом. Падёж птиц в области привел к росту цен на яйца и недовольству крестьян компенсационными выплатами за уничтоженную домашнюю птицу. Окончательные итоги и потери товаропроизводителей в Северном Казахстане до сих пор не произвели.
В Омской области чума убила уже 329 особей общим весом более 11 тонн, в очаге заболевания введен карантин.
Несмотря на то, что этой болезнью люди заразиться не могут, африканская чума свиней – опасное заболевание, от которого нет вакцины, все инфицированные животные подлежат уничтожению. Болезнь выявляется в срок от 2 до 9 дней, а после первых симптомов проходит лишь несколько часов до гибели животного.
Переносчиками вируса могут быть практически все животные: крысы, мыши, кошки, собаки, практически все виды птиц, насекомые и даже сам человек, побывавший в зоне заражения.
Жители СКО надеются, что власти сделают все возможное для локализации и ликвидации очагов заражения на самых первых этапах. Тем временем вирус продолжает распространяться, 30 ноября африканская чума свиней была зафиксирована уже в Оренбургской, Тюменской и Курской областях России.
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