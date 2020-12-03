Ещё одна смертельная для домашних животных болезнь окружила СКО

До этого в регионе свирепствовал птичий грипп



Еще одна смертельная для домашних животных болезнь окружила Северо-Казахстанскую область, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Петропавловск.news.



Не прошло и двух недель после окончания карантина по птичьему гриппу, как под Омском, недалеко от границ Северо-Казахстанской области, зарегистрирована африканская чума свиней.



Жители СКО опасаются, что новая болезнь дойдет до их региона так же быстро, как было с птичьим гриппом. Падёж птиц в области привел к росту цен на яйца и недовольству крестьян компенсационными выплатами за уничтоженную домашнюю птицу. Окончательные итоги и потери товаропроизводителей в Северном Казахстане до сих пор не произвели.



В Омской области чума убила уже 329 особей общим весом более 11 тонн, в очаге заболевания введен карантин.



Несмотря на то, что этой болезнью люди заразиться не могут, африканская чума свиней – опасное заболевание, от которого нет вакцины, все инфицированные животные подлежат уничтожению. Болезнь выявляется в срок от 2 до 9 дней, а после первых симптомов проходит лишь несколько часов до гибели животного.



Переносчиками вируса могут быть практически все животные: крысы, мыши, кошки, собаки, практически все виды птиц, насекомые и даже сам человек, побывавший в зоне заражения.



Жители СКО надеются, что власти сделают все возможное для локализации и ликвидации очагов заражения на самых первых этапах. Тем временем вирус продолжает распространяться, 30 ноября африканская чума свиней была зафиксирована уже в Оренбургской, Тюменской и Курской областях России.