Россияне «убьют» казахстанские супермаркеты? Эксперты оценили приход нового игрока

Нашим крупным сетям вскоре придется работать по-новому



Казахстанский рынок продаж продуктов питания монополизирован. Всю выручку между собой делят несколько торговых сетей. Они практически не реагируют на жалобы, которые звучат от казахстанцев все чаще. Это и обвес, высокая накрутка цены и даже нечестные скидочные акции. Всю эту ситуацию может изменить только конкуренция, считают эксперты, передает Azattyq Rýhy.



Российская торговая компания X5 Retail Group планирует занять свое место на казахстанском рынке. В этот холдинг входят сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Об этом сообщает издание LS со ссылкой на НПП «Атамекен». При этом отмечается, что россияне уже ведут соответствующие переговоры с казахстанскими госорганами. Кроме того, будет проработан вопрос, чтобы в торговых сетях была представлена «определенная» доля местных продуктов.



Эту новость казахстанские экономисты восприняли с долей скепсиса. Они не уверены в том, что для такого гиганта, как X5 Retail Group будет интересен Казахстан с его небольшими рынком и населением при большой территории. А тут еще и карантин, который сказался на покупательской способности людей. Риск крупных инвестиций налицо.



Однако казахстанский рынок, по их мнению, все же более привлекательный, чем соседний Кыргызстан, Таджикистан или пока закрытый Узбекистан. Эксперты считают, что с учетом вышеупомянутых рисков российские супермаркеты откроются лишь в крупных городах – Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Да и с покупкой помещений они пока торопиться не будут, скорее всего арендуют площади, чтобы минимизировать возможный ущерб.



Эксперты считают, что даже при таком раскладе в выигрыше окажутся не российские торговые сети, и уж тем более местные производители, а мы с вами, то есть потребители. Не секрет, что много нареканий от покупателей сейчас звучит в адрес качества сервиса, обвеса и высоких цен в местных торговых сетях. А все потому что рынок практически монополизирован.



Другими словами, всю отрасль подмяли под себя несколько компаний, которые диктуют нам условия, а мы вынуждены их соблюдать из-за отсутствия выбора. Ситуацию нужно менять, убеждены наши собеседники.



«Чем больше компаний, конкурирующих в этой отрасли, тем ниже норма прибыли. Потому что у каждой отрасли есть свой внутренний объем. Условно есть объем в 100 миллиардов долларов. Когда вы монополист, то все эти 100 миллиардов принадлежат вам. Но стоит появиться второй компании, как она начнет от этих 100 миллиардов откусывать свой кусочек, а если три компании заходят на рынок, то прибыли достается еще меньше. Это законы экономики», – говорит финансовый аналитик Арман Бейсембаев.



То есть получается, что с приходом на рынок российских конкурентов, наши торговые сети тут же оживятся. Вступят, как говорится, в борьбу за покупателя, который станет более избирательным и требовательным.



«Чем масштабней компания, тем будет ниже себестоимость продукции. Российские крупные сети могут позволить себе закупать товары у производителей по более сниженным ценам, объемы все решают. А мелкие торговые сети рискуют потерять своих покупателей. На рынке не должно быть монополии. В конечном итоге выигрывает только покупатель. Если на рынок зайдут лучшие, то выиграют только потребители», – говорит экономист Арман Байганов.



«Появление таких ритейлеров приводит к тому, что за каждый потребительский тенге придется бороться! Это подтягивает за собой уровень и качество. Что вы должны потребителя как-то привлекать, чем-то завлекать, чтобы он пошел к вам, а не к вашему конкуренту. Поэтому такие вещи я бы только приветствовал. Те, кто не сможет конкурировать, то пинок под зад, и вон из рынка! И это нормально, так должно быть! Все слабые компании – добро пожаловать из рынка! Нечего вам делать на рынке, если вы не умеете работать эффективно. Наши торговые сети очень сильно проигрывают российским, и поэтому они боятся. Сейчас у людей очень много нареканий к сети «Magnum». Но, если та же самая «Пятерочка» встанет рядом с нашими супермаркетами, то наши будут сильно напрягаться, и начнут менять свои бизнес-процессы, искать варианты снижения цены, потому что надо привлекать потребителя, который весь уйдет в «Пятерочку», если они предоставят хоть какое-то конкурентное преимущество для потребителя», – заключил Арман Бейсембаев.