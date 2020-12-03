Цены на антиковидные препараты в РК снизят на треть

Будут пересмотрены предельные цены в части исключения маркетинговых затрат и снижены оптовые наценки.
В ближайшее время в Казахстане снизят цены на антиковидные (антивирусные) препараты, передает zakon.kz.
Информацию об этом опубликовало Агентство по защите и развитию конкуренции.
Будут пересмотрены предельные цены в части исключения маркетинговых затрат, а это до -30% от зарегистрированной цены производителя и снижены оптовые наценки (еще -10%), - говорится в сообщении. Эти предложения озвучил председатель Агентства Серик Жумангарин на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции 23 ноября этого года. Предложение поддержал премьер-министром страны Аскар Мамин.
Переговоры с дистрибьютерами-импортерами по снижению цен на антиковидные препараты не были гладкими, - сказал Серик Жумангарин. – И первый раунд прошел безрезультатно. Поставщики лекарств предлагали смешные проценты снижения, от 1.8 и немногим выше. Но мы настояли на исключении маркетинговых затрат. Вступление в силу поручения Правительства по снижению цен ожидаем в ближайшее время. Вхождение АЗРК в систему регулирования фармацевтического рынка уже дает свои результаты. По итогам открытых обсуждений в формате Open Space в начале ноября были снижены цены на ПЦР-тесты с 18 тыс. до 9 тыс. тенге и на медицинские маски в среднем c 60 до 26 тенге.
Отмечается, что Агентство по защите и развитию конкуренции продолжает тесно взаимодействовать с Министерством здравоохранения, в рамках исполнения поручения Касым-Жомарта Токаева по снижению цен на лекарства.
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