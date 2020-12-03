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Цены на антиковидные препараты в РК снизят на треть

Просмотров:24 Опубликовано: Сегодня, 19:51
Цены на антиковидные препараты в РК снизят на треть
Фото : Slugger O'Toole
Будут пересмотрены предельные цены в части исключения маркетинговых затрат и снижены оптовые наценки.

В ближайшее время в Казахстане снизят цены на антиковидные (антивирусные) препараты, передает zakon.kz.

Информацию об этом опубликовало Агентство по защите и развитию конкуренции.

Будут пересмотрены предельные цены в части исключения маркетинговых затрат, а это до -30% от зарегистрированной цены производителя и снижены оптовые наценки (еще -10%), - говорится в сообщении.
Эти предложения озвучил председатель Агентства Серик Жумангарин на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции 23 ноября этого года. Предложение поддержал премьер-министром страны Аскар Мамин.

Переговоры с дистрибьютерами-импортерами по снижению цен на антиковидные препараты не были гладкими, - сказал Серик Жумангарин. – И первый раунд прошел безрезультатно. Поставщики лекарств предлагали смешные проценты снижения, от 1.8 и немногим выше. Но мы настояли на исключении маркетинговых затрат. Вступление в силу поручения Правительства по снижению цен ожидаем в ближайшее время.
Вхождение АЗРК в систему регулирования фармацевтического рынка уже дает свои результаты. По итогам открытых обсуждений в формате Open Space в начале ноября были снижены цены на ПЦР-тесты с 18 тыс. до 9 тыс. тенге и на медицинские маски в среднем c 60 до 26 тенге.

Отмечается, что Агентство по защите и развитию конкуренции продолжает тесно взаимодействовать с Министерством здравоохранения, в рамках исполнения поручения Касым-Жомарта Токаева по снижению цен на лекарства.


Источник: zakon.kz
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