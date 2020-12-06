Премьер Армении сообщил об обмене пленными с Азербайджаном по принципу «всех на всех»

Стороны армяно-азербайджанского конфликта в самопровозглашенном Нагорном Карабахе согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех». Об этом в видеообращении к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Накануне стало известно, что стороны армяно-азербайджанского конфликта представили списки Международному комитету Красного Креста. По словам Пашиняна, речь должна идти о лицах, оказавшихся в плену не только во время войны в Нагорном Карабахе, но и до войны.
Премьер Армении не упомянул о возможности своей отставки, которой добивается оппозиция.
Резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Тогда Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации обстановки. 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, в регионе размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — в эксклав Нахичевань. В Армении после подписания соглашения начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна. 17 оппозиционных партий выдвинули на пост премьер-министра Вазгена Манукяна. Он возглавлял армянское правительство в 1990–1991 годах.
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