Какие юбилейные даты отметит Казахстан в 2021 году

В 2021 году казахстанцы отметят 30-летие со дня обретения страной независимости и ряд других знаменательных событий



День независимости



В 2021 году в Казахстане отметят 30-летие независимости. Это эпохальное по своей исторической значимости событие и главный национальный праздник страны.



Именно 16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана.



16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР провозгласил государственную независимость республики. Нурсултан Назарбаев становится Президентом Республики Казахстан.



Памятную дату нужно встретить не праздничными мероприятиями, а конкретными делами, отметил президент Касым-Жомарт Токаев. Речь идет об эффективной реализации реформ, направленных на обеспечение благополучия граждан, отметил он.



Первым президентским выборам – 30 лет



Первого декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента Казахстана. Единственным кандидатом на пост стал Нурсултан Назарбаев. В бюллетене также была фамилия Ерика Асанбаева, который баллотировался на должность вице-президента. Нурсултан Назарбаев заручился поддержкой 98% избирателей.



В 2019 году Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Первое декабря в Казахстане – День Первого Президента, государственный праздник и выходной.



Семипалатинский полигон закрыли 30 лет назад



Двадцать девятого августа 1991 года указом Нурсултана Назарбаева был официально закрыт Семипалатинский ядерный испытательный полигон.



С 1949-го по 1989 год на полигоне произвели 468 ядерных испытаний, в ходе которых взорвали не менее 616 ядерных и термоядерных устройств.



В результате пострадали 1,4 миллиона человек в Казахстане.



Организация объединенных наций объявила 29 августа Международным днем ​​действий против ядерных испытаний.\



Первый полет казахстанца в космос



В 2021 году исполняется 30 лет со дня полета в космос первого казаха.



Со 2 по 10 октября 1991 года Токтар Аубакиров был на космическом корабле "Союз ТМ-13" в качестве космонавта-исследователя. Продолжительность его пребывания в космосе – 7 дней 22 часа 13 минут. На орбите он провел эксперименты по первой казахстанской космической программе "Ғарыш-Қазақстан".



В 2021 году (27 июля) герою Советского Союза, Народному Герою Казахстана Токтару Аубакирову исполнится 75 лет.



Юбилейные даты



Девятого февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения казахского поэта Мукагали Макатаева (1931-1976). Известность автору принесла поэма "Аппасионата" (1962). Поэтические сборники "Привет, друзья" (1966), "Ласточка моя" (1968), "Сердце мое" (1972), "Лебеди не спят" (1974), "Тепло жизни" (1975), "Поэма жизни" (1976), "Река жизни" (1978), "Биение сердца" (1-2 книги, 1982), "Шолпан" (1984) и другие вошли в золотой фонд казахской национальной поэзии.



Двадцать седьмого февраля в Казахстане отметят 175-летие народного поэта-акына Жамбыла Жабаева, 2 ноября – 180 лет со дня рождения выдающегося казахского просветителя, педагога Ибрая Алтынсарина (1841-1889).



В 2021 году ожидается 155-летие со дня рождения общественного деятеля, журналиста, этнографа Алихана Букейханова, 150-летие легендарного казахского борца Хаджимукана Мунайтпасова и 70-летие олимпийского чемпиона, борца Жаксылыка Ушкемпирова.