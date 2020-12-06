Стали известны продукты, блокирующие коронавирус

По последним данным, в Казахстане выявили 136 271 случаев коронавируса.



Американские ученые назвали блокирующие коронавирус продукты, передает Frontiers in Plant Science.



Исследователи выяснили, что лучше всего против коронавируса действуют виноград и зеленый чай — они наиболее успешно препятствуют распространению вируса в организме человека.



В этих продуктах содержатся вещества, блокирующие ферменты-протеазы SARS-CoV-2, уверяют ученые. Также, по мнению, ученых, темный шоколад и какао также могут снижать активность ферментов коронавируса.



Помимо этого наблюдения, немецкие ученые также выяснили, что чаи на основе шалфея и периллы помогают бороться с коронавирусом.