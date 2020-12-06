Адольф Гитлер победил на выборах

Политика избрали в местный совет.



В регионе Ошана в Намибии победу на выборах одержал Адольф Гитлер Уунона, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на газету Bild.



Адольф Гитлер получил место в региональном совете.



Политика назвали в честь нацистского лидера, однако он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этой идеологии.



«Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер. В детстве я считал это имя совершенно нормальным. Только будучи подростком, я понял, что этот человек хотел покорить весь мир», – признался намибийский Адольф Гитлер.



По его словам, супруга зовет его Адольфом, другие люди часто называют Адольф Уунона. Менять имя он не собирается, поскольку для этого уже «слишком поздно».



«Тот факт, что у меня есть это имя, не означает, что я хочу завоевать Ошану. Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству», – отметил Гитлер.



Намибия стала немецкой колонией в 1884 году, получив название Германская Юго-Западная Африка. После Первой мировой войны Германия потеряла контроль над страной, однако ее жители и географические объекты до сих пор носят немецкие имена.