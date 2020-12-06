Почти 24 тыс. нерастаможенных авто продают в Казахстане, их львиная доля – из России

На сегодняшний день на популярном казахстанском автомобильном портале «Колеса» на продажу выставлено почти 123 тыс. легковушек, из которых 24 тыс. – нерастаможенные, причем, большинство из них – из России.



Российские номера на казахстанских дорогах уже давно стали нормой. Причинно-следственной связью в этом явлении выступает дороговизна автомобилей отечественной сборки. Но и машины, ввозимые из России, не отличаются разумной расценкой. Чаще это старые «Лады»/«ВАЗы».



По законодательству Казахстана все транспортные средства, ввезенные из других стран, в обязательном порядке должны пройти регистрацию. Несмотря на это, многие владельцы автомобилей успешно игнорируют этот закон. Главной причиной равнодушия называют дороговизну процедур по регистрации авто. Это таможенная пошлина (варьируются в пределах 12,5-20%), обязательный налог на добавленную стоимость в 12%, утилизационный сбор (базовая ставка 50 МРП – Т138 900), получение свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и оборудование кнопкой ЭВАК (экстренные вызовы при авариях и катастрофах), а также первичная регистрация автомобиля. Все вышеперечисленные обязательные условия регистрации нередко обходятся казахстанцам дороже самого автомобиля.



«Народные» способы покупки российского авто требуют лишь наличия страховки, которую покупатель оформляет при пересечении границы. Это автоматически привязывает новоиспеченного владельца к машине. А российские номера на дорогах нашей страны уже давно перестали кого-либо смущать. Ввезенная машина может быть угнанной или находиться под залогом. Но после пересечения границы эти моменты забываются. Считается, что на казахстанских дорогах его никто «не достанет».



Здесь можно отметить безнаказанность владельцев авто с российскими номерами. Из-за российского учета в Казахстане с ними сложно бороться. Для этого нужно обращаться в страну, где машина стоит на учете. А они, в свою очередь, не могут определить казахстанского владельца. По данным МВД, в начале 2020 года на казахстанских дорогах насчитывалось почти 170 тыс. машин, состоящих на учете в Армении, Кыргызстане, Беларуси и Роcсии. Таким образом, водители-казахстанцы, совершающие ДТП, остаются безнаказанными из-за сложности определения владельца.



В начале 2020 года министерство внутренних дел Казахстана обязало водителей, разъезжающих с российскими номерами, провести таможенную очистку своих машин. В ответ на это владельцы автомобилей возмутились, ссылаясь на дорогостоящую процедуру «такой» очистки. В настоящее время за управление автомобилем, не зарегистрированным в Казахстане, предусмотрен штраф в размере 10 МРП с водворением автомобиля на штрафстоянку.



Прокомментировать ситуацию редакция попросила председателя Независимого автомобильного союза Казахстана Эдуарда Эдокова.



По его мнению, суммы для регистрации авто в Казахстане, установленные государством, запредельные. Он уверен, что, например, его машина никогда не будет утилизована, хотя за утилизационный сбор он оплатил Т1,3 млн.



«Она скорее будет распродана по запчастям. Это означает, что государство берет огромные деньги, не гарантируя человеку того, что его машина когда-либо вообще будет утилизована», - считает Эдоков.



Как отметил эксперт, с введением первичной регистрации и утилизационного сбора резко снизилось количество завозимых автомобилей. Это выступает первой и главной причиной, по которой на казахстанских дорогах наблюдается обилие нерастаможенных авто из России, Армении и Кыргызстана.



«Если бы налоговые сборы были в разумных пределах и количество автомобилей, ввозимых в Казахстан, увеличилось, то государство за счет налогов получило бы гораздо больше, чем сейчас. Это было бы на руку как гражданам страны, так и самому государству. Но в этом плане многое потеряли бы наши производители. Если фактически разобрать, они ничего не производят. Уровень локализации и того, что делается именно в Казахстане, минимальный. Все завозится в виде запасных частей и в Казахстане осуществляется только сборка. И это называется «автопромом» и на это выделяются субсидии. К сожалению, Казахстан никогда не станет автомобильной державой. Мы должны это признать и сделать рынок более свободным», - заключил Эдоков.



Несмотря на то, что проблема остается нерешенной, нерастаможенные авто продолжают выставляться на продажу, ездить по казахстанским дорогам по давно выработанным схемам, с использованием различных лазеек в законодательстве.