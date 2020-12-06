В России отказались отменять зимнюю сессию в вузах из-за коронавируса

Минобрнауки отказалось отменять зимнюю сессию в российских вузах из-за коронавируса. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».



«Другой вопрос то, как она пройдет», — сказал министр.



По словам Фалькова, вузам рекомендовали провести сессию зимой в онлайн-формате.



В ноябре студентов всех вузов Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, предполагается, что меры продлятся до 6 февраля 2021 года. Такое же решение приняли в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой. В Минобрнауки добавили, что за иностранными студентами, которые не могут въехать в Россию из-за сложной эпидемиологической обстановки, сохранятся бюджетные места.