В Чечне с почестями похоронили обезглавившего во Франции учителя террориста

В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллака Анзорова – юношу, который ранее убил во Франции учителя и отрезал ему голову. pic.twitter.com/4vjFVAZNLC — baza (@bazabazon) December 6, 2020

По информации Telegram-канала Baza, в Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили уроженца Чечни Абдуллака Анзорова - юношу, который ранее убил во Франции учителя и отрезал ему голову.Как сообщалось ранее, 16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения 18-летний Абдуллак Анзоров, получивший во Франции статус беженца.В субботу, 5 декабря, тело Анзорова доставлено из Франции в Чечню. В общей сложности в церемонии прощания приняли участие порядка 200 человек - родные и близкие семейства Анзоровых.Местные власти приняли особые меры безопасности, в село, где проходили похороны, пускали в основном тех, кто там проживает, а в окрестностях для охраны порядка выставили 65 сотрудников полиции.На видео, опубликованном Telegram-каналом, группа мужчин, некоторые из которых в защитных масках, сопровождает нескольких человек, которые несут по заснеженному кладбищу завернутое тело. Все они скандируют по-чеченски.По данным оппозиционного властям Чечни Telegram-канала 1ADAT, Анзорова похоронили в селе Шалажи. "Как только тело прибыло, было объявлено, что село закрывается на карантин. В село никого не пускают, кроме тех, кто прописан там. Также запрещено снимать похороны, военные также ходят среди толпы и проверяют, снимает ли кто. Если видят, что снимают, то отбирают телефон", - утверждают авторы канала, на котором были опубликованы три коротких видеоролика с похорон.