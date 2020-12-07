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Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:28
Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана
Фото из открытых источников
Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно новому постановлению разрешено проведение партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток.

Также изменены правила проведения мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Казахстан авиарейсами, через пункты пропуска на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах.

Постановление главного санврача Казахстана вступает в силу с 00:00 часов 8 декабря 2020 года.


Источник: alau.kz
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