Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Согласно новому постановлению разрешено проведение партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток.



Также изменены правила проведения мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Казахстан авиарейсами, через пункты пропуска на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах.



Постановление главного санврача Казахстана вступает в силу с 00:00 часов 8 декабря 2020 года.