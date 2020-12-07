Квартиры снова подорожают в Казахстане из-за наплыва покупателей

В 2020 году снизилось количество сделок купли-продажи недвижимости.



Из-за пандемии коронавируса казахстанцы стали меньше покупать квартиры, больше частные дома. Эксперты поделились с редакцией Liter.kz мнением об итогах года в сфере недвижимости, а также рассказали свои ожидания на 2021 год.



Уходящий 2020 год внес свои коррективы не только в жизни рядовых казахстанцев, но и всей экономики страны в целом. По словам директора агентства недвижимости «Метры» Диляры Сулейменовой, в марте 2020 года количество сделок купли-продажи недвижимости снизилось на 20% по сравнению с мартом 2019 года, а в апреле показатели снизились на 80%.



«Нужно понимать, что рынок жилья – это часть экономики и если с введением карантина увеличился рост безработицы и падение доходов граждан стало набирать обороты, ситуация на рынке недвижимости вынужденно обернулась стагнацией. Строительная отрасль в связи с пандемией оказалась под угрозой заморозки проектов и сокращением продаж на 40%, с сокращением большого количества рабочих мест», – говорит Диляра Сулейменова.



Чтобы нивелировать негативное влияние пандемии на рынок недвижимости государство расширило действующие программы ипотечного кредитования, запустив программы «5-10-20», затем «2-10-20» и теперь «Лестницу жилья». Это плодотворно повлияло на рынок недвижимости, считает эксперт.



По ее словам, жилье «эконом» и «бизнес» класса все же подорожало. Стоимость квартир класса «элит» также выросло, но рост оказался почти незаметным.



«На фоне карантина вырос спрос к покупке частного дома и загородной недвижимости, а также земельных участков с целевым назначением ЛПХ и ИЖС, что подстегнуло собственников к поднятию цен от 5 до 25%. Также поднятие цен в тенговом эквиваленте произошло в связи с падением курса национальной валюты весной», – добавила собеседник Liter.kz.



Ведущий специалист по недвижимости компании RIALIGHT Александр Бикетов заявил, что с января по октябрь 2020 года в Казахстане зарегистрировано более 245 тысяч сделок купли-продажи недвижимости. Это на 7% меньше чем за аналогичный период 2019 года.



По его словам, самый большой спад темпов покупки жилья наблюдается в апреле и в мае 2020 года. Так как в этот период ЦОНы и нотариусы работали в ограниченном режиме или не работали вовсе. Хотя обычно в предыдущие годы апрель и май месяцы были самыми пиковыми по количеству сделок.



«Да, повышенный спрос на недвижимость мы наблюдаем после снятия карантина. Просидевшие два месяца «взаперти» в своих квартирах, люди захотели приобрести недвижимость большей площадью или даже купить частный дом со своей территорией. К примеру, по данным Бюро национальной статистики, количество сделок частным домам по Алматы с начала года составило 4 578, что на 5% больше чем в 2019 году. По подсчетам нашего агентства, в этом году частные дома покупались даже на 20% больше чем в прошлом», – заявил Александр Бикетов.



Также в 2020 году наблюдался рост цен на недвижимость. Собеседник Liter.kz привел в пример Алматы, где цена за квадратный метр выросла на 17%.



«Есть конечно мнение, что на рост цен повлиял курс доллара. Исторически сложилось, что жители Алматы считают цену за квадратный метр в долларах. И когда курс американской валюты начал расти, многие продавцы увеличили цену. Это картину можно было наблюдать на популярных сайтах по продаже недвижимости. Однако, в последние недели мы видим стабилизацию курса доллара или даже небольшой откат на прежние позиции, при этом цены растут еще быстрее», – говорит эксперт.



В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК заявили, что, не смотря на все потрясения от пандемии, она никак не повлияла на темпы строительства и ввода жилья.



«По программе «Нұрлы жер» план ввода жилья в 2020 году составляет 14,1 миллионов квадратных метров. По поручению Главы государства, дополнительно выделено 180 миллиардов тенге на реализацию пилотного проекта «Шаңырак», это позволит построить 15 миллионов квадратных метров жилья или порядка 150 тысяч жилищ. По итогам десяти месяцев по всем источникам построено 10,7 миллионов квадратных метров нового жилья и 95 тысяч граждан получили возможность улучшить свои жилищные условия. При этом показатели инвестиций в жилищное строительство в сравнении с прошлым годом возросли на 30% и составили почти полтора триллиона тенге», – заявил руководитель управления жилищного строительства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбек Налибаев.



По словам руководителя отдела коммерческой и премиальной недвижимости компании RIALIGHT Вячеслава Вайнштока, пандемия больше всего оказала негативное влияние на коммерческую недвижимость.



«Малый и средний бизнес испытывает сейчас сложности. Достаточно много коммерческих помещений выставлено на продажу. И спрос на них довольно невысокий. Соответственно с дефицитом спроса наблюдается понижение цен», – заявил эксперт.



Что касается аренды коммерческой недвижимости, то тут все еще хуже. Многие из арендодателей взяли кредиты на строительство и эксплуатацию своих зданий или помещений и так как арендаторы не имели возможности оплачивать аренду, а кредиты никто не отменял, арендодателям приходиться не сладко. Можно сказать, повезло только тем, кто успел сдать свои помещения, в которых можно было вести свой бизнес, который не попал под жесткие рамки карантина. Всем остальным приходится уповать на скорейшее возобновление нормальной рыночной ситуации, говорит Вячеслав Вайншток.



По словам Диляры Сулейменовой, прибыль арендодателей в 2020 году снизилась на 80-100%, ежемесячно рынок коммерческой недвижимости терял порядка 20 млрд тенге.



«После снятия карантинных мер, рынок коммерческой недвижимости постепенно стал восстанавливаться, а к осени даже был отмечен прирост цен на аренду тренажерных залов и фитнес клубов примерно на 7%», – добавила эксперт.



Чего ждать от 2021 года



Диляра Сулейменова отметила, что положение на рынке недвижимости в 2021 году будет зависеть от многих факторов. В первую очередь от эпидемиологической ситуации в стране.



«В целом же в секторе первичного и вторичного жилья эконом класса стоит ожидать хорошую активность в виду набирающих обороты льготных ипотечных программ. На сегодняшний день большое количество сделок проходит при помощи ипотеки. Эта тенденция сохранится и в следующем году. Это связано с тем, что у большинства потребителей недостаточно финансов для приобретения недвижимости за наличный расчет. Большая часть сделок, как и сегодня, будет проходить в пользу одно- или двухкомнатных квартир обычной планировки», – заявила собеседник Liter.kz.



Она прогнозирует небольшой рост цен на первичное жилье. Дело в том, что из-за ослабления национальной валюты импортная составляющая строительства может подорожать в тенговом эквиваленте.



Что касается коммерческой недвижимости, то бизнес будет делать упор на удаленную работу и аренду коворкингов.



«Напомню, что в августе, впервые в Казахстане, была проведена онлайн сделка договора купли — продажи с участием банка, нотариуса и регистрирующего органа. Возможно и такие новшества нас будут ждать», – добавила Диляра Сулейменова.



Александр Бикетов полагает, что в 2021 году увеличится спрос на жилье. Стимулом для этого станет разрешение использовать свои пенсионные накопления для покупки недвижимости.



Напомним, что с начала 2021 года казахстанцы смогут использовать свои пенсионные накопления. В конце ноября 2020 года в Парламенте решили, что не нужно будет сразу уплачивать ИПН при изъятии денег.