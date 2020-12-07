В Индии более 300 человек госпитализированы с неизвестной болезнью

Один житель города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш умер от неизвестной болезни, еще 315 граждан были госпитализированы с похожими симптомами. Об этом сообщила газета The Hindu в понедельник, 7 декабря.
По данным медиков, у больных наблюдаются головная боль, головокружение, обмороки и симптомы эпилепсии. Жители стали поступать с данными симптомами в субботу, 5 декабря, а к полуночи 6 декабря их число достигло 315, в том числе 70 женщин и 46 детей.
Отмечается, что большинство пациентов находится в стабильном состоянии. При этом медики добавили, что тесты на коронавирус у поступивших больных отрицательные.
На данный момент представители местных органов здравоохранения сообщили, что возбудитель болезни не выявлен. На экспертизу уже направлены образцы воды, продуктов питания и крови пациентов.
При этом в ведомстве уточнили, что подобное массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или в связи с употреблением в пищу некачественных продуктов.
19 ноября более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала. Отмечается, что очаг болезни расположен недалеко от столицы страны — Дакара — между портовыми городами Рюфиск и Мбур. У заболевших наблюдаются высыпания на коже в виде струпьев.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz