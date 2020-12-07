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В Индии более 300 человек госпитализированы с неизвестной болезнью

Просмотров:363 Опубликовано: Сегодня, 15:01
В Индии более 300 человек госпитализированы с неизвестной болезнью
Фото: TASS/Zuma
Один житель города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш умер от неизвестной болезни, еще 315 граждан были госпитализированы с похожими симптомами. Об этом сообщила газета The Hindu в понедельник, 7 декабря.

По данным медиков, у больных наблюдаются головная боль, головокружение, обмороки и симптомы эпилепсии. Жители стали поступать с данными симптомами в субботу, 5 декабря, а к полуночи 6 декабря их число достигло 315, в том числе 70 женщин и 46 детей.

Отмечается, что большинство пациентов находится в стабильном состоянии. При этом медики добавили, что тесты на коронавирус у поступивших больных отрицательные.

На данный момент представители местных органов здравоохранения сообщили, что возбудитель болезни не выявлен. На экспертизу уже направлены образцы воды, продуктов питания и крови пациентов.

При этом в ведомстве уточнили, что подобное массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или в связи с употреблением в пищу некачественных продуктов.

19 ноября более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала. Отмечается, что очаг болезни расположен недалеко от столицы страны — Дакара — между портовыми городами Рюфиск и Мбур. У заболевших наблюдаются высыпания на коже в виде струпьев.


Источник: kazlenta.kz
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Комментарии ( 1 )

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Cucu (Посетители) Сегодня, 15:57
Что готовится к новому году ещё пока не стоит?20смотрю не отпускает
 
 

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