В Казахстане запускается производство российской вакцины против COVID-19

Министерство здравоохранения РК и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о сотрудничестве для проведения процедуры регистрации, а также производства и распространения первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает kazlenta.kz со ссылкой на Минздрав РК.
Соглашение подписали сегодня Министр здравоохранения Алексей Цой и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
После того, как регулирующие органы Республики Казахстан проведут необходимые процедуры, Российская Федерация произведет трансфер технологии и поставит субстанцию для производства не менее 2 млн доз вакцины «Спутник V» на территории страны.
«Президент Касым-Жомарт Токаев с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным договорились о строительстве завода по производству вакцины «Спутник V» на территории Республики Казахстан. Уверен, данное соглашение придаст импульс двусторонним отношениям, а также позволит быстрее справиться с пандемией коронавирусной инфекции», - сказал А.Цой.
«Благодаря соглашению между РФПИ и Республикой Казахстан население страны получит доступ к вакцине против коронавируса с эффективностью более 91%, созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Выпуск вакцины «Спутник V», который будет налажен на территории Казахстана, позволит сократить логистические издержки и обеспечить поставки вакцины в медицинские учреждения в короткие сроки. Кроме того, расширится обмен технологическим, научным и медицинским опытом между нашими странами», - отметил в свою очередь К.Дмитриев.
В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований вакцины «Спутник V» в Республике Беларусь, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III в Индии. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и четырех других странах.
Напомним, 24 ноября НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявили о позитивных результатах второго промежуточного анализа данных Фазы III крупнейшего в истории России двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» при участии 40 000 добровольцев. Промежуточные результаты исследования в очередной раз показали высокую эффективность вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса, созданной на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Оценка эффективности осуществлялась среди 18 794 добровольцев на 28 день после получения первой инъекции (7-й день после получения второй инъекции) вакцины или плацебо по достижении второй контрольной точки в соответствии с Протоколом клинического исследования. По итогам анализа эффективность «Спутник V» составила 91,4%.
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