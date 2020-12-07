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Сотни подложных аккаунтов в соцсетях создали казахстанские полицейские

Просмотров:174 Опубликовано: Сегодня, 16:21
Сотни подложных аккаунтов в соцсетях создали казахстанские полицейские
Иллюстративное фото: ibtimes.co.uk
В Казахстане более 200 подложных аккаунтов зарегистрировали полицейские в социальных сетях для выявления скрытых педофилов. Об этом сообщила заместитель начальника управления Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Дилбар Тулегенова, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Zakon.kz.

«Созданными в департаментах полиции специализированными группами проводятся мероприятия по выявлению скрытых педофилов в сети Интернет. Всего в территориальных органах внутренних дел создано более 200 подложных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. В обязанности созданных групп вменены выявление и мониторинг социальных сетей, страниц групп и сообществ, которые могут создать предпосылки для совершения преступлений в отношении детей», – рассказала Дилбар Тулегенова.

Всего, по ее словам, с начала года были выявлены более 2 тысяч интернет-ресурсов по распространению порнографических материалов. Из них Министерством информации и общественного развития РК были заблокированы более 1,5 тысячи сайтов.

Представитель МВД добавила, что в школах предупреждением правонарушений в учебных заведениях заняты инспекторы полиции, работающие во взаимодействии с педагогическим коллективом.

«Наряду с этим внедряется новая практика профилактики правонарушений. Например, в Шымкенте введена программа контроля iMektep, с помощью которой родителям отправляются смс сообщения об отсутствии ребенка на уроках. В результате количество правонарушений снизилось на 90%, уменьшилось число пропусков, повысилась качество образования», – отметила Дилбар Тулегенова.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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