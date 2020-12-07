Сотни подложных аккаунтов в соцсетях создали казахстанские полицейские

В Казахстане более 200 подложных аккаунтов зарегистрировали полицейские в социальных сетях для выявления скрытых педофилов. Об этом сообщила заместитель начальника управления Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Дилбар Тулегенова, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Zakon.kz.



«Созданными в департаментах полиции специализированными группами проводятся мероприятия по выявлению скрытых педофилов в сети Интернет. Всего в территориальных органах внутренних дел создано более 200 подложных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. В обязанности созданных групп вменены выявление и мониторинг социальных сетей, страниц групп и сообществ, которые могут создать предпосылки для совершения преступлений в отношении детей», – рассказала Дилбар Тулегенова.



Всего, по ее словам, с начала года были выявлены более 2 тысяч интернет-ресурсов по распространению порнографических материалов. Из них Министерством информации и общественного развития РК были заблокированы более 1,5 тысячи сайтов.



Представитель МВД добавила, что в школах предупреждением правонарушений в учебных заведениях заняты инспекторы полиции, работающие во взаимодействии с педагогическим коллективом.



«Наряду с этим внедряется новая практика профилактики правонарушений. Например, в Шымкенте введена программа контроля iMektep, с помощью которой родителям отправляются смс сообщения об отсутствии ребенка на уроках. В результате количество правонарушений снизилось на 90%, уменьшилось число пропусков, повысилась качество образования», – отметила Дилбар Тулегенова.