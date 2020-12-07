Деятельность шести авиакомпаний приостановили в Казахстане

Деятельность шести казахстанских авиакомпаний была приостановлена в 2020 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.



"С 1 января 2020 года по сегодняшний день инспекторами Авиационной администрации Казахстана проведены 43 инспекционные проверки и восемь сертификаций эксплуатанта. Приостановлена деятельность шести операторов: Jet Airlines, Jenis Air, Azee Air, Phoenix, Qazaq Helicopters, MS AIR KZ. Отозваны сертификаты двух операторов: Bek Air, Sigma Airlines", - говорится в сообщении.



Авиационная администрация Казахстана провела 240 инспекционных проверок воздушных судов, выдала 79 свидетельств о государственной регистрации гражданских воздушных судов, 145 сертификатов летной годности, 17 сертификатов организации сертификата ТОиРАТ.



"Сертифицировано 20 аэропортов, проведено 15 инспекционных проверок. Оказано 2638 государственных услуг по выдаче свидетельств авиационному персоналу, 13 государственных услуг авиационным учебным центрам. Приостановлена деятельность трех авиационных учебных центров: Bek Air, ULTUGA и Sky School", - добавили в МИИР.