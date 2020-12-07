Деятельность шести авиакомпаний приостановили в Казахстане

Деятельность шести казахстанских авиакомпаний была приостановлена в 2020 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
"С 1 января 2020 года по сегодняшний день инспекторами Авиационной администрации Казахстана проведены 43 инспекционные проверки и восемь сертификаций эксплуатанта. Приостановлена деятельность шести операторов: Jet Airlines, Jenis Air, Azee Air, Phoenix, Qazaq Helicopters, MS AIR KZ. Отозваны сертификаты двух операторов: Bek Air, Sigma Airlines", - говорится в сообщении.
Авиационная администрация Казахстана провела 240 инспекционных проверок воздушных судов, выдала 79 свидетельств о государственной регистрации гражданских воздушных судов, 145 сертификатов летной годности, 17 сертификатов организации сертификата ТОиРАТ.
"Сертифицировано 20 аэропортов, проведено 15 инспекционных проверок. Оказано 2638 государственных услуг по выдаче свидетельств авиационному персоналу, 13 государственных услуг авиационным учебным центрам. Приостановлена деятельность трех авиационных учебных центров: Bek Air, ULTUGA и Sky School", - добавили в МИИР.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.