На Фарерских островах построили первую в мире автомобильную развязку на дне Атлантического океана

Круговая развязка располагается на глубине 187 метров ниже уровня Атлантического океана (Фото: Ólavur Frederiksen / Facebook)



На Фарерских островах после трех лет строительства вскоре откроется подводный автомобильный тоннель с круговой развязкой — первой в мире на дне Атлантического океана.



Об этом сообщает BBC.



Подводные тоннели Эстуройартуннлинн соединят два крупнейших острова архипелага — Стреймой и Эйстурой. Сеть планируется открыть 19 декабря.



Тоннель будет состоять сразу из трех отдельных дорог. Они будут соединяться с помощью круговой развязки, которая располагается на глубине 187 метров ниже уровня Атлантического океана.



Художественное оформление кольцевой развязки состоит из специального освещения голубого цвета и скульптур, которые создал фарерский художник Трондур Патурссон.



Тоннели сократят время в пути между столицей региона городом Торсхавн и городом Рунавиком с 1 часа 14 минут до 16 минут.



На 17 декабря запланирован пробный запуск с участием аварийных служб.







Общая протяженность Эстуройартуннлинна составляет 11,2 километра — после введения в эксплуатацию он станет вторым по длине тоннелем в мире, проложенным под водой, после тоннеля Рифаст в Норвегии.



Также строится еще один тоннель, соединяющий острова Сандой и Стреймой.