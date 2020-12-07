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Для чего в паспорте здоровья нужны данные о зарплате, рассказали в Минздраве

Просмотров:185 Опубликовано: Сегодня, 19:20
Для чего в паспорте здоровья нужны данные о зарплате, рассказали в Минздраве
Фото: Depositphotos
В Министерстве здравоохранения разъяснили некоторые пункты проекта приказа «Об определении объема и кратности данных для предоставления в Национальный электронный паспорт здоровья и электронные информационные ресурсы», которые возмутили граждан, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Stopfake.kz.

Вопросы возникли по пункту о заработной плате, месте работы и расходах на коммунальные услуги пациентов. Некоторые сочли, что это необходимо для тотального контроля граждан. Эту версию в Минздраве опровергли.

«В проекте действительно есть пункты о доходах и расходах пациентов. Однако тотального контроля граждан они не подразумевают. Они нужны для системы обязательного медицинского страхования. При этом никакие посторонние лица доступ к этой информации не получат, и она не будет публиковаться в открытых источниках», – говорится в сообщении Республиканского центра электронного здравоохранения Минздрава РК.

Отмечается, что полученные данные будут хранить в информационных системах министерства. Их используют не только для формирования электронного паспорта здоровья, но и для планирования оперативных, стратегических решений, формирования статистики, для оплаты оказанных услуг медицинским организациям.

«В этом перечне отображены данные о заработной плате медицинского персонала, а также коммунальные и прочие затраты медицинской организации, которые являются фактически понесенными затратами данной организации», – добавили в ведомстве.

Пользователей также удивило, что в пункте «Пол ребенка» доступно целых четыре опции, включая «не определен» и «не известен». Как пояснили в ведомстве, эти варианты используются тогда, когда из-за тяжести травм, таких как ожоги или повреждения после серьезных автомобильных аварий, определить пол не представляется возможным. Эти формулировки применяют и в случае прерывания беременности на ранних стадиях, когда плод еще не сформирован полностью.

«Электронный паспорт здоровья не угрожает безопасности персональных данных граждан. Отслеживать финансовую состоятельность и расходы с помощью этой информации не планируют», – заверили в Минздраве.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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