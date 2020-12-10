«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Декабря
-2...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.16 KZT
  • €1 = 508.52 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Запрет на ввоз дизтоплива ввёл Казахстан

Просмотров:432 Опубликовано: Сегодня, 17:13
Запрет на ввоз дизтоплива ввёл Казахстан
Иллюстративное фото: oilexp.ru
Он будет действовать до 1 апреля 2021 года

В Казахстане вводится запрет на импорт светлых нефтепродуктов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«Министерством энергетики РК принят приказ от 8 декабря 2020 года № 431 «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан», предусматривающий введение запрета сроком до 1 апреля 2021 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом дизельного топлива (коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 2710 19 421 0, 2710 19 424 0 и 2710 19 425 0), за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива (коды ТН ВЭД 2710 19 422 0, 2710 19 423 0)», – говорится в сообщении.

Необходимость принятия данного нормативно-правового акта направлена для обеспечения комфортного баланса потребления между объемами производимых отечественными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и ввозимых нефтепродуктов, а также для исключения фактов снижения переработки на казахстанских НПЗ, поясняют в Минэнерго.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • mer
  • дорожник
  • GIBSON.SG
  • Василий Кравчук
  • fitter
  • Сергей Владимиров
  • vaterloo
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 17:17
Что-то я не понял, наши заводы не могут конкурировать и мы решили прикрыть границу чтоб свое продавать а не иностранное которое дешевле ?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика