Запрет на ввоз дизтоплива ввёл Казахстан

Он будет действовать до 1 апреля 2021 года



В Казахстане вводится запрет на импорт светлых нефтепродуктов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.



«Министерством энергетики РК принят приказ от 8 декабря 2020 года № 431 «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан», предусматривающий введение запрета сроком до 1 апреля 2021 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом дизельного топлива (коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 2710 19 421 0, 2710 19 424 0 и 2710 19 425 0), за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива (коды ТН ВЭД 2710 19 422 0, 2710 19 423 0)», – говорится в сообщении.



Необходимость принятия данного нормативно-правового акта направлена для обеспечения комфортного баланса потребления между объемами производимых отечественными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и ввозимых нефтепродуктов, а также для исключения фактов снижения переработки на казахстанских НПЗ, поясняют в Минэнерго.