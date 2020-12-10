С 1 января 2021 года в Казахстане увеличат пенсии и пособия

Средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2021 года на 7%, передает корреспондент Устинка LIVE.



Увеличение расходов на социальные отчисления в следующем году составит 15,2 миллиарда тенге, в 2022 году - на 4,7 миллиарда больше. Финансирование будут осуществлять за счет перераспределения средств из резерва Правительства страны.



Согласно закону, с 1 января месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей составит 2917 тенге. Отметим, сейчас МРП составляет 2778 тенге, в 2020-м его повышали дважды (в январе - до 2651 тенге, с апреля он вырос еще на 127 тенге).



Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат установлена на уровне 34302 тенге. Минимальный размер заработной платы в РК не изменится и будет равен 42500 тенге. Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты с нового года составит 18524 тенге - рост на 883 тенге, а минимальный размер пенсии - 43272 тенге, с увеличением на 2831 тенге.



Кроме того, Президент РК подписал Закон "О ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза". Теперь казахстанцы смогут получать пенсии во всех странах ЕАЭС.



- В соответствии с соглашением каждое государство-член ЕАЭС назначает пенсию за периоды стажа работы (уплаты пенсионных взносов) на своей территории, а также определяет право на пенсию и исчисляет ее размер в соответствии со своим национальным законодательством, с учетом норм международных договоров. Соглашение предоставляет право на получение пенсии на территории государства проживания и предусматривает перечисление назначенной пенсии в государство проживания пенсионеров, - отмечают в Акорде.



То есть теперь трудовые мигранты из стран ЕАЭС могут делать взносы в ЕНПФ РК и получать выплаты при достижении пенсионного возраста.



- В странах ЕАЭС действуют разные пенсионные системы, - пояснил министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов. - К примеру, в Республике Беларусь нет накопительной системы. Накопительная система Казахстана, России, Армении различна. Отличие имеется и в подходах к финансированию пенсионных систем и распределению пенсионных средств. Они отличаются и структурно по пенсионному возрасту, размерам, трудовому стажу, источнику пенсионных отчислений и другим параметрам. Право на пенсионное обеспечение предусмотрено только для проживающих граждан, осуществляющих трудовую деятельность. Каждое государство будет выплачивать пенсию у себя по своему национальному законодательству.