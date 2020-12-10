Суд оставил без рассмотрения иск Bek Air к владельцу дома, в который врезался самолет

Талгарский районный суд Алматинской области оставил без рассмотрения иск Bek Air к владельцу дома, в который врезался самолет, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"С участием сторон суд рассматривал гражданское дело по иску АО Bek Air к ответчику Решету Калибеку и третьим лицам: государственному учреждению "Отдел земельных отношений Талгарского района", Отдел архитектуры и градостроительства Талгарского района, Управление юстиции Талгарского района, Отдел строительства Талгарского района. По иску о самовольной постройке жилого строения - дома, возведенного с нарушением требований закона об "Архитектурно-строительной деятельности Казахстана". Суд определил иск АО Bek Air к ответчику Решету Калибеку и третьим лицам оставить без рассмотрения. Определение суда не вступило в законную силу", - сказала судья Карлыгаш Есалинова.



Также судья назвала причину решения оставить иск без рассмотрения.



"Согласно ответу Главной транспортной прокуратуры на запрос Талгарского районного суда, по вышеуказанному уголовному делу процессуальное решение не принято, виновные лица не определены, обвинение не предъявлено, не определено процессуальное положение АО Bek Air.



В этой связи на основании подпункта 1 статьи 279 ГПК, если истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел или предусмотренный договором порядок досудебного урегулирования спора и возможность применения этого порядка не утрачена, то суд оставляет заявление без рассмотрения", - заявила судья.



Напомним, Bek Air подала в суд на владельца дома, в который врезался самолет.



Ранее в акимате Талгарского района сообщали, что дом был возведен незаконно. По словам чиновников, здание является самовольным строением. Дом находился в черте населенного пункта, однако земельный участок был полевым наделом. Согласно Земельному кодексу строительство жилья здесь недопустимо.



"На данное самовольное строение архитектурно-планировочное задание не выдавалось. Не согласовывался эскизный проект, и не регистрировался акт приемки построенного объекта в эксплуатацию", - отметили в акимате.



Авиакатастрофа с самолетом Bek Air произошла рано утром 27 декабря прошлого года. Лайнер вылетел из Алматы в Нур-Султан, но почти сразу потерял высоту. Затем он снес забор и столкнулся с двухэтажным коттеджем недалеко от аэропорта. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек.