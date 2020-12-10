Казахстанские призывники могут освободиться от армии онлайн

Казахстанские призывники теперь могут освободиться от армии или получить отсрочку онлайн. На портале электронного лицензирования elicense.kz стали доступны услуги по освобождению от армии и предоставлению отсрочки от призыва.
«Для получения этих услуг раньше нужно было идти в военкомат. Мы оптимизировали этот процесс совместно с Министерством обороны РК, чтобы призывники могли не выходя из дома получить освобождение от призыва или отсрочку в режиме онлайн. Услугу можно получить бесплатно в течение пяти рабочих дней», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов.
Для получения услуг необходимо авторизоваться на портале elicense.kz, во вкладке «Безопасность» выбрать из списка нужную услугу и государственный орган. Далее, заполнив представленные и дополнительные поля и указав причину отсрочки или освобождения, а также место состояния на воинском учете, и загрузив электронные копии документов, необходимо подписать заявление с помощью ЭЦП.
Призывная комиссия рассматривает заявление с приложенными файлами и выносит заключение об освобождении от призыва на воинскую службу или предоставлении отсрочки от призыва либо мотивированный отказ в оказании государственных услуг.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.