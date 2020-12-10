Казахстанские призывники могут освободиться от армии онлайн

Казахстанские призывники теперь могут освободиться от армии или получить отсрочку онлайн. На портале электронного лицензирования elicense.kz стали доступны услуги по освобождению от армии и предоставлению отсрочки от призыва.



«Для получения этих услуг раньше нужно было идти в военкомат. Мы оптимизировали этот процесс совместно с Министерством обороны РК, чтобы призывники могли не выходя из дома получить освобождение от призыва или отсрочку в режиме онлайн. Услугу можно получить бесплатно в течение пяти рабочих дней», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов.



Для получения услуг необходимо авторизоваться на портале elicense.kz, во вкладке «Безопасность» выбрать из списка нужную услугу и государственный орган. Далее, заполнив представленные и дополнительные поля и указав причину отсрочки или освобождения, а также место состояния на воинском учете, и загрузив электронные копии документов, необходимо подписать заявление с помощью ЭЦП.



Призывная комиссия рассматривает заявление с приложенными файлами и выносит заключение об освобождении от призыва на воинскую службу или предоставлении отсрочки от призыва либо мотивированный отказ в оказании государственных услуг.