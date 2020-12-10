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Казахстанские призывники могут освободиться от армии онлайн

Просмотров:273 Опубликовано: Сегодня, 19:13
Казахстанские призывники могут освободиться от армии онлайн
Фото Vinkmag ad
Казахстанские призывники теперь могут освободиться от армии или получить отсрочку онлайн. На портале электронного лицензирования elicense.kz стали доступны услуги по освобождению от армии и предоставлению отсрочки от призыва.

«Для получения этих услуг раньше нужно было идти в военкомат. Мы оптимизировали этот процесс совместно с Министерством обороны РК, чтобы призывники могли не выходя из дома получить освобождение от призыва или отсрочку в режиме онлайн. Услугу можно получить бесплатно в течение пяти рабочих дней», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов.

Для получения услуг необходимо авторизоваться на портале elicense.kz, во вкладке «Безопасность» выбрать из списка нужную услугу и государственный орган. Далее, заполнив представленные и дополнительные поля и указав причину отсрочки или освобождения, а также место состояния на воинском учете, и загрузив электронные копии документов, необходимо подписать заявление с помощью ЭЦП.

Призывная комиссия рассматривает заявление с приложенными файлами и выносит заключение об освобождении от призыва на воинскую службу или предоставлении отсрочки от призыва либо мотивированный отказ в оказании государственных услуг.


Источник: alau.kz
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