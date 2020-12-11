В Казахстане предложили усовершенствовать формат ЕНТ

Как отмечал ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на очередной августовской конференции педагогов, в Казахстане рассматривают вопрос изменения формата проведения главного экзамена школьников – Единого национального тестирования - с бумажного на компьютерный.



В планируемые изменения ряд казахстанских экспертов внесли свои предложения о том, как провести экзамен удобным для выпускников способом. Так, руководитель республиканского образовательного центра Qazbilim Уразбек Абсаттаров отметил, что проведение экзаменов в компьютерном формате дает ряд преимуществ. К примеру, почему бы не предоставить ученикам возможность выбирать дату и время тестирования, а не загонять всех в определенные рамки? Также отмечено, что сдача тестирования в компьютерном формате всегда проходит при одних условиях. Есть ли тогда необходимость делить ЕНТ на разные виды, если можно сдать его несколько раз и любой из полученных сертификатов о сдаче ЕНТ можно будет использовать для подачи документов на конкурс распределения образовательных грантов?



"Действующий формат апелляции не совсем справедлив, так как ученику необходимо запомнить большой объем информации и подать ее только на следующий день. Тогда как в Казахстане такой формат уже работает: при сдаче Национального квалификационного тестирования педагогами, которое проводится в компьютерном формате, уже используется подача на апелляцию сразу же после завершения тестирования в течение получаса. Поэтому предлагаем внедрить подобную практику и в новый формат ЕНТ", - добавил Абсатаров.



Компьютерное оборудование также позволяет значительно упростить использование калькулятора, справочных материалов, таких как таблицы Менделеева и растворимости солей, которые можно вложить в компьютерное программное тестирование. Это упрощает их использование: все в одном месте.