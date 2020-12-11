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Видео драки с казахстанскими звёздами обсуждают в Сети

Просмотров:515 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Видео драки с казахстанскими звёздами обсуждают в Сети
Кадры из видео
Видео драки с казахстанскими звездами обсуждают в Сети. На кадрах видно, что конфликт между артистами начался на мероприятии. Корреспондент Tengrinews.kz выяснил обстоятельства случившегося.

Кадры драки со звездами Казахстана распространились в социальных сетях. Пользователи Сети предположили, что это произошло на очередном тое.

"Видео с какого-то тоя, который, несмотря на запрет, посетили звезды нашей эстрады. Между гостями торжества произошла драка, и солисты группы "Азия" с певицей Женис Ыскаковой приняли в ней участие. На видосе видно, как люди бьют друг друга, кто-то валяется на земле, а кого-то пинают толпой.

Спросите, где это? Не знаю. Но я думаю, что видео наглядно показывает всю сущность нашего шоубиза", - написал автор публикации.


Судя по комментариям, пользователи возмущены тем, что артисты нарушают карантин.

Корреспондент Tengrinews.kz выяснил, что видео на самом деле было сделано на съемках новогоднего фильма.

"Сейчас в Алматы идут съемки фильма. Это любительское видео. Его случайно выложили в соцсети. У нас идут съемки кино на Новый год. На кадрах - отрывок из фильма. Они находятся в ресторане и отмечают юбилей, и в этот момент произошла драка", - сообщил пресс-секретарь государственной концертной организации "Казахконцерт" Еламан Толепберген.

Так же в пресс-службе "Казахконцерта" рассказали, что в проекте участвуют: Роза Рымбаева, Женис Сейдуллаулы, группа "Музарт", Айкын, Кентал, Камшат Жолдыбаева, Женис Ыскакова, Даурен Айдаркулов и другие известные артисты.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 11:04
Nurzhan_from_aktau,
Какие "звёзды", такая и драка! ;)
Вижу, что обнимаются, а драки не видно... )))))))))
 
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Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 10:52
Наши если дерутся на тоях, то слышны были маты "шшс", "кота...с", "пошёл н...й" и т.п.
А так видно что то снимают
 
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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 10:31
После появления новости о планируемом открытии в г.Актау "Центра бокса" звезды решают вопрос об участии в концерте по этому поводу соответствующим образом.
Открывали бы "Центр интеллектуальных настольных игр" - в "Чапаева" бы "резались"...
 
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  • watlow
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:27
не знал, что у нас есть звезды
 
 

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