Видео драки с казахстанскими звёздами обсуждают в Сети

Видео драки с казахстанскими звездами обсуждают в Сети. На кадрах видно, что конфликт между артистами начался на мероприятии. Корреспондент Tengrinews.kz выяснил обстоятельства случившегося.Кадры драки со звездами Казахстана распространились в социальных сетях. Пользователи Сети предположили, что это произошло на очередном тое."Видео с какого-то тоя, который, несмотря на запрет, посетили звезды нашей эстрады. Между гостями торжества произошла драка, и солисты группы "Азия" с певицей Женис Ыскаковой приняли в ней участие. На видосе видно, как люди бьют друг друга, кто-то валяется на земле, а кого-то пинают толпой.Спросите, где это? Не знаю. Но я думаю, что видео наглядно показывает всю сущность нашего шоубиза", - написал автор публикации.Судя по комментариям, пользователи возмущены тем, что артисты нарушают карантин.Корреспондент Tengrinews.kz выяснил, что видео на самом деле было сделано на съемках новогоднего фильма."Сейчас в Алматы идут съемки фильма. Это любительское видео. Его случайно выложили в соцсети. У нас идут съемки кино на Новый год. На кадрах - отрывок из фильма. Они находятся в ресторане и отмечают юбилей, и в этот момент произошла драка", - сообщил пресс-секретарь государственной концертной организации "Казахконцерт" Еламан Толепберген.Так же в пресс-службе "Казахконцерта" рассказали, что в проекте участвуют: Роза Рымбаева, Женис Сейдуллаулы, группа "Музарт", Айкын, Кентал, Камшат Жолдыбаева, Женис Ыскакова, Даурен Айдаркулов и другие известные артисты.