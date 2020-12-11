Вынесен приговор по делу о хищении 1,6 млрд тенге у аэропорта Нур-Султана

Осуждены бухгалтеры и другие сотрудники, экс-глава аэропорта оправдан.



В Нур-Султане оглашен приговор в отношении сотрудников аэропорта, передает zakon.kz.



Судом установлено, что осужденные в период с июня 2016 года по апрель 2019 года похитили свыше 1 млрд 600 млн тенге, путем перечисления денег по фиктивным договорам и финансовым документам на расчетные счета 33-х юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с последующим их обналичиваем. Вина подсудимых полностью доказана материалами судебно-экономической экспертизы, показаниями руководителей обнальных компаний, материалами негласных следственных действий и признательными показаниями некоторых подсудимых, - сообщили в суде №2 Есильского района Нур-Султана.

Во время прений государственный обвинитель просил назначить Бабашевой наказание в виде 10 лет лишения свободы, Илюбаевой и Бабашеву - 9 лет лишения свободы, Палмановой, Сейтовой, Баяндиной и Узденбаевой - 7 лет лишения свободы, Адимолда - 2,5 года лишения свободы.



Сторона защиты просила оправдать или освободить от уголовной ответственности подсудимых, либо назначить наказание, не связанное с лишением свободы.



Осуждены:



Главный бухгалтер А. Бабашева за хищение денег АО "Международный аэропорт Астана" в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору и дачу взятки (ст.ст.367 ч.3 п.2, 189 ч.4 п.2 УК) - осуждена к 11 годам.



За пособничество в совершении хищения осуждены ее заместитель Палманова, бухгалтеры Баяндина, Узденбаева, бухгалтер Илюбаева приговорены к 7 годам лишения свободы. В связи с наличием маленьких детей у Баяндиной и беременностью Илюбаевой, им исполнение наказания отсрочено.



Директор ТОО "Билдинг НК" Сейтова - к 7 годам и супруг бухгалтера Бабашев (ст.189 ч.4 п.2, ст. 28 ч.5 УК) приговорен к 8 годам лишения свободы.



Также на скамье подсудимых был бывший председатель правления АО "Международный аэропорт Астаны" Радильбек Адимолда. Он обвинялся в халатности, в результате которой было совершено вышеуказанное хищение. Суд пришел к выводу об отсутствии в его действиях состава уголовного правонарушения по вмененной статье из-за отсутствия причинной связи между наступившими последствиями и не надлежащим исполнением им своих служебных обязанностей.



Арестованные во время следствия 20 объектов, принадлежащих подсудимым – квартиры, дома, земельные участки, 5 автотранспортных средств на сумму 312 298 000 тенге, а также денежные средства в сумме 40,5 млн тенге направлены на возмещение ущерба.

Также к осужденным применено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с подотчетным оборотом денежных и товарно-материальных ценностей сроком на 10 лет. В отношении Бабашевой дополнительно наложено наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на государственной службе.



Приговор не вступил в законную силу.



16 апреля текущего года руководитель аппарата Агентства по противодействию коррупции Куаныш Жапаков сообщал, что главного бухгалтера АО "Международный аэропорт "Астана" подозревают в совершении двух преступлений.



По факту дачи взятки должностным лицам антикоррупционной службы Нур-Султана в сумме 16 миллионов тенге за не проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности, а также по факту хищения денежных средств аэропорта в сумме 1,7 миллиарда тенге путем перечисления на расчетные счета более 30 компаний, без фактического выполнения работ, - сообщал Куаныш Жапаков.