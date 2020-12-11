Сборник произведений Абая на китайском языке презентовали в Пекине

Перевод произведений великого казахского мыслителя осуществил писатель Акбар МажитПекине состоялась презентация сборника произведений Абая на китайском языке. Мероприятие прошло в недавно открывшем свои двери зале "Наследие Абая" в посольстве Казахстана в КНР.Сборник включает в себя 145 стихотворений, три поэмы, а также "Слова назидания" известного всему миру казахского мыслителя."Перевод был осуществлен по заказу министерства культуры и спорта Казахстана известным писателем, руководителем главного управления издательской группы "Писатели Китая" Акбаром Мажитом при содействии ОФ "Национальное бюро переводов" и Издательского дома культуры и искусства провинции Чжэцзянь", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Казахстана.В презентации приняли участие государственные и общественные деятели, представители академической и творческой интеллигенции Китая.Сообщается, что осуществивший перевод Акбар Мажит является одним из видных писателей Китая из представителей национальных меньшинств, пишущих на китайском языке.Он был депутатом Народного политического консультативного совета КНР, трижды становился обладателем Государственной премии КНР, кавалер ордена "Достық" II степени, является автором более десятка книг, в том числе переводов произведений Абая.