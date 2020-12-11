Презентация первого вертолёта казахстанской сборки Ми-8АМТ состоится в Алматы

В соответствии с поручением Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева АО «НК «Казахстан Инжиниринг» и АО «Вертолеты России» в рамках производственной и научно-технической кооперации предприятий реализуется проект сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171Е на территории Республики Казахстан. Презентация первого вертолета казахстанской сборки пройдет 12 декабря 2020 года в г.Алматы на территории АО «Авиаремонтный завод №405», сообщает kazlenta.kz со ссылкой на МИИР РК.
В рамках мероприятия ожидается ознакомление с участком сборки вертолетов, а также торжественная презентация и вручение символического ключа нового вертолета Ми-8АМТ. В составе официальной делегации на мероприятие прибудут Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Жанжуменов Талгат Женисович, Председатель Правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Сарсембаев Адильбек Зейнуллаевич, первый заместитель генерального директора АО «Вертолеты России» Фомин Сергей Валерьевич, а также ректор АО «Академия Гражданской Авиации» Сейдахметов Бекен Канелович.
Сборка первых вертолетов Ми-8АМТ производится в рамках контракта между АО «НК «Казахстан инжиниринг» и АО «Вертолеты России» на базе производственных площадок АО «Авиаремонтный завод №405». Собираемые вертолеты предназначены для решения социально значимых задач по перевозке пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, пожаротушения, оказания услуг санитарной авиации, а также выполнения правоохранительных задач.
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