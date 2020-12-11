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В Таиланде задумались об отмене виз для 66 стран, Казахстан под вопросом

Просмотров:60 Опубликовано: Сегодня, 17:07
В Таиланде задумались об отмене виз для 66 стран, Казахстан под вопросом
Фото из открытых источников
Министерство внутренних дел Таиланда и совет нацбезопасности предложили правительству страны возобновить безвизовый въезда для туристов из 66 стран. Также визу хотят продлить с 30 до 45 дней из-за обязательного карантина, сообщает Bangkok Post.

Отметим, Казахстан не входит в список этих стран. Как прокомментировал глава департамента прессы и информации МИД Таиланда Тхани Санграт это делается для восстановления туризма в стране, пострадавшего от пандемии и связанных с ней ограничений.

Отмечается, что в список вошли 56 стран, которым разрешен безвизовой въезд на 30 суток, шесть стран, с которыми Таиланд имеет соглашения о взаимном безвизовом въезде на 30 суток, и четыре страны, соглашения с которыми предполагают безвизовой въезд на 90 дней (туда входят Аргентина, Бразилия, Чили и Перу).

Он добавил, что первыми возобновятся права на безвизовой въезд граждан стран первой группы из 56 государств, а решения по второй и третьей группе последуют позже. Также для всех перечисленных стран, срок разрешенного пребывания увеличен с 30 суток до 45 суток.

При этом глава департамента МИД не озвучил сроки возобновления безвизового въезда, так как соответствующее решение должно еще быть принято кабинетом министров.

"Карантин пока действует для всех, и потому безвизовой въезд приостановлен до 30 декабря", - говорится в сообщении.

В случае одобрения, постановление будет действовать до 30 сентября 2021 года.

С февраля 2019 года туристы из Казахстана могли получать электронные визы в Таиланд. Но, в марте 2020 года власти Таиланда ввели ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса и отменили возможность оформить визу по прибытии для граждан 18 стран, включая казахстанцев. Сейчас для поездки в Таиланд казахстанцам надо подавать заявление на специальную туристскую визу.

В свою очередь, в пресс-службе МИД Казахстана заявили, что казахстанцы не входят в список граждан, которым будет предложен безвизовый въезд.

"При этом следует отметить, что вопрос упрощения визового режима Таиланда находится на рассмотрении соответствующих ведомств Королевства", - прокомментировали в МИД Казахстана.


Источник: tengritravel.kz
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