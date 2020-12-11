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Казахстанцы будут по-новому платить налоги на транспорт, землю и имущество

Просмотров:1777 Опубликовано: Вчера, 18:46
Казахстанцы будут по-новому платить налоги на транспорт, землю и имущество
Фото : informburo.kz
Новые нормы вводятся по обязательствам 2020 года.

Согласно законам "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", вступившим в силу, внесены изменения в части уплаты транспортного, земельного и имущественного налогов физических лиц, передает zakon.kz.

Налог на транспортные средства

Как пояснили в Комитет госдоходов, для более корректного исчисления налоговых обязательств физическими лицами и исключения образования переплаты в связи с изменением фактического срока владения транспортными средствами, исключения волокиты в связи с возвратом ошибочно (излишне) уплаченного налога, срок уплаты налога на транспортные средства переносится на конец I квартала года, следующего за отчетным.
"Эта норма является постоянной. Законом предусмотрено действие данной нормы с 2020 года, то есть по обязательствам 2020 года предусмотрено производить уплату в 2021 году", - отметили в КГД.

Объединение налогов на имущество и земельного налога

Объединение указанных налогов предусмотрено без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты).

В данном случае налог по земельным участкам и имуществу будет считаться по отдельности согласно действующему порядку, при этом налогоплательщику предъявляться к уплате одной суммой (один код бюджетной классификации).
"Таким образом, данная норма является улучшающей для физических лиц в части упрощения порядка уплаты. Так, законом предусмотрено введение данной нормы с 2020 года, то есть в 2021 году по обязательствам 2020 года предусмотрена уплата уже объединенного налога на имущество", - пояснили в комитете.

Отмена земельного налога для собственников многоквартирных жилых домов

Еще одна норма касается освобождении от уплаты земельного налога, занятыми квартирами (комнатами) в многоквартирных жилых домах. Это связано со сложным администрированием (в части определения доли, приходящейся на квартиру (комнату), ее площади, исчисления суммы земельного налога) и нецелесообразностью затрат на начисление и сбор данного налога.
Так, любое налогообложение прежде всего предполагает что "налоговый" доход должен значительно превышать административные расходы, администрирование налога должно быть недорогим.

Законом предусмотрено введение данной нормы с 2020 года, то есть за 2020 год земельный налог за данные земельные участки не будет уплачиваться. Данная норма является улучшающей для физических лиц.


Источник: zakon.kz
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