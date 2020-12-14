Солнце "отключится" на два с половиной часа 14 декабря

Казахстанцы не смогут наблюдать солнечное затмение "вживую"



Солнечное затмение состоится в понедельник, 14 декабря. Его смогут наблюдать жители нескольких стран.



Затмение начнется в 16:13 по UTC, или в 17:25 мск, максимальная фаза затмения ожидается примерно к 19:00 мск. Длительность сегодняшнего солнечного затмения составит 2 минуты 10 секунд.



Это астрономическое явление лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана. Больше всего повезет жителям Чили, Аргентины, на юге Атлантического океана.



Частные фазы затмения будут заметны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке. На территории СНГ затмение будет слабо заметно.



В Казахстане затмение видно не будет – к тому же, на территории уже наступит темное время суток.



Предыдущее солнечное затмение состоялось 22 июня и было видно в том числе и на территории Казахстана.