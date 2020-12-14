Пандемия рекордно снизила выбросы углекислого газа

Общий объем выбросов углекислого газа в мире в 2020 году снизился на 7 процентов, составив 34 миллиарда тонн, подсчитала международная группа экспертов из Эксетерского университета в Великобритании, Метеорологического центра Японии и других исследовательских центров. Работа была опубликована в журнале Earth System Science Data, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Газета.ru.



Рекордное уменьшение выбросов углекислого газа произошло из-за экономических изменений, поясняют исследователи. Для сравнения, в 2008 году, в период всемирного финансового кризиса, выбросов стало меньше лишь на 1,5 процента, подчеркивают они.



Углекислый газ - одна из причин парникового эффекта, повышения температуры нижних слоев атмосферы Земли.



По данным исследователей, показатели в начале декабря ниже, чем в декабре прошлого года, особенно в транспортном секторе. Наибольшая разница наблюдалась в апреле - тогда объем был на 17 процентов меньше, чем в апреле прошлого года. Однако после этого объем выбросов снова начал расти. Некоторые страны уже вернулись к прежнему уровню. Тем не менее исследователи надеются, что разумные экономические решения позволят сокращать углеродный след человечества и в дальнейшем.



"Снижение выбросов в 2020 году было особенно выраженным в США (12 процентов) и Евросоюзе (11 процентов), где выбросы снижались еще до пандемии, в основном за счет сокращения использования угля, - сообщают исследователи. - В Индии выбросы снизились на 9 процентов, а вот в Китае - лишь на 1,7 процента, причем на сегодняшний день Китай уже вернулся к прежним значениям".



Пандемия, наряду с другими тенденциями, такими как переход на экологически чистую энергию, поставила мир на перепутье, подводят они итог. И выбор, который сделают люди, может изменить динамику содержания углекислого газа в атмосфере.



"Помимо замедления темпов роста выбросов в последние годы и их снижения в этом году, сейчас есть десятки стран, которые обязались достичь нулевого уровня чистых выбросов к середине столетия или вскоре после него, - отмечают ученые. - Страны, на долю которых приходится более 60 процентов глобальных выбросов углекислого газа (Китай, США, Япония, Южная Корея, страны Евросоюза), имеют либо юридические обязательства, либо собственные планы по снижению объема выбросов углекислого газа до нуля примерно к 2050 году".



Так, добыча угля, крупнейшего ископаемого источника выделения углекислого газа, достигла пика в 2013 году. Ее снижение продолжается и по сей день, приводя к уменьшению объема выбросов, однако рост добычи природного газа и нефти сводит на нет значительную часть этого вклада.