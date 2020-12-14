Точку в земельном «споре» Казахстана и России поставил доктор исторических наук

Некоторые депутаты, по его мнению, учат историю по советским фильмам



Российский ученый, доктор исторических наук Виктор Козодой отреагировал на дискуссию вокруг земельного вопроса между Казахстаном и Россией, передает Azattyq Rýhy.



Эксперт предположил, что некоторые депутаты учат историю по советским кинокомедиям. Например, «Иван Васильевич меняет профессию», где Иван Грозный устами актера Юрия Яковлева говорит: «Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал».



«На основе этой крутой «методологии» наши горе-нацпаты делают нехитрый вывод, что Казанское и Астраханское ханства все-таки существовали, признают их факт существования. А так как про других сказано не было, то их вроде, как и не было вовсе, о чем давеча с пеной у рта и пытались «доказывать», утверждая, что не было никогда (до советской власти) Казахского государства», - написал он в Facebook.



Речь идет о нашумевшем заявлении депутата Госдумы Вячеслава Никонова о том, что «земли Казахстана – это подарок со стороны России».



Утверждая подобное, отметил доктор исторических наук, эти деятели ссылаются на «советские времена». Потому ученый решил доказать их неправоту путем цитирования советских же изданий.











«В 1943 году вышло первое издание «Истории Казахской ССР» под редакцией М. Абдыкалыкова и А. Панкратовой (академик АН СССР, научный авторитет которой не подлежит никакому сомнению). Так вот, на стр. 94 есть §9 «Образование и развитие Казахского ханства», где и говорится: «…возникло новое государство, ставшего основой Казахского ханства». Далее стр. 95: «Население молодого государства росло. В 60-х годах XV века оно насчитывало 200 тысяч человек. Главой Казахского ханства был Жаныбек».



В 1949 году вышло второе издание (под редакцией И. Омарова и А. Панкратовой). Вот такая она «советская историография», - продолжил Козодой.



Далее он указал, что создание «Русского государства» датируется 1480 годом – то есть на 15 лет позже образования Казахского ханства.



«Год образования Казахского ханства обозначают 1465 (напомню, что год «независимости «Русского государства» - 1480, после Великого стояния на Угре, и то, что это произошло на 15 лет позже, это не хорошо и не плохо, это просто такая вот объективная реальность. Как то, что в Новосибирске зима и есть снег)», - отметил историк.



В завершение автор публикации посоветовал учить историю не по кинокомедиям, а по научным исследованиям.



Ранее о выступлении российского депутата высказались политолог Айдос Сарым и председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед, а также в МИД РК.