«Сергеки» установят на республиканских трассах в Казахстане

Камеры установят в следующем году. Планируется, что они заработают в марте или апреле



В начале 2021 года в Казахстане на республиканских автодорогах установят камеры "Сергек", которые будут выявлять нарушителей. Об этом на встрече со СМИ рассказал председатель правления АО НК "Казавтожол" Улан Алипов.



Он сообщил, что "КазАвтоЖол" планирует внедрить систему, позволяющую фиксировать нарушения и передавать их в единый реестр административных правонарушений. Ее будет устанавливать на специальных арках компания "Сергек".



"Компания "Сергек" будет устанавливать арки, на этих арках будут камеры, и они будут непосредственно выявлять нарушения правил дорожного движения и передавать в единый реестр административных правонарушений. То есть на республиканских дорогах проводится работа по соблюдению безопасности дорожного движения", - пояснил Улан Алипов.



Он отметил, что такие арки с камерами уже ставят на действующих платных автодорогах республиканского значения. Планируется, что они заработают в марте-апреле следующего года.



К примеру, на трассе Нур-Султан - Щучинск есть арка с камерой определения скорости движения. По данным этой камеры, многие машины едут со скоростью выше 200 километров в час. При этом допустимая скорость составляет 140 километров в час.