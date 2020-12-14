В Жанаозене группа жителей выразила у акимата недовольство в связи с задержаниями активистов

Утром 14 декабря в городе Жанаозене около десятка человек собрались у здания акимата с требованием сообщить им о судьбе задержанных накануне местных активистов. В воскресенье появилась информация о том, что двое местных активистов – Муратбай Жумагалиев и Нуржан Аренов – отправлены под арест на семь суток. По сообщениям, ранее в социальных сетях они написали, что в День Независимости на городской площади «почтят память жертв Жанаозенских событий и прочитают Коран». Собравшиеся сегодня у акимата потребовали объяснить причины задержания этих двух активистов.
Вышедшие к собравшимся заместитель акима города Жанаозена Амангали Нурдаулетов и прокурор города Ермек Елубаев заявили, что на обоих активистов завели административные дела о нарушении порядка организации мирных собраний после того, как «было установлено, что они призвали людей выходить на митинг и тем самым допустили правонарушение».
Заместитель акима и прокурор сказали также, что из-за отсутствия мест в изоляторе в городе Жанаозене Жумагалиева отправили отбывать арест в изолятор в городе Актау, а Аренова поместили в изолятор в Тупкараганском районе.
Участники собрания высказали недовольство словами чиновника и прокурора. Они, в частности, отметили, что у властей «хватает сил лишь на простых людей» и добавили: «Почему полиция, если ей нужно кого задержать, не примет меры в отношении российского депутата»?
Собравшиеся сегодня у акимата также заявили, что 16 декабря планируют собраться на городской площади на акцию памяти жертв Жанаозенских событий 2011 года, когда власти силой подавили многомесячную забастовку нефтяников в Мангистауской области, открыв огонь по безоружным людям. Тогда, по официальным данным, погибли 17 человек.
Они сказали, что ожидают получить от акимата до 16 часов понедельника ответ на их уведомление о проведении публичной акции. В акимате уведомление жителей приняли, но остается неясно, когда городская администрация планирует предоставить ответ на него.
16 декабря в Казахстане – День Независимости. Эта дата совпадает с 34-летием массовых демонстраций в Алматы, когда казахская молодежь выступила против назначения руководителем Советского Казахстана ставленника Кремля Геннадия Колбина, и девятой годовщиной событий в городе Жанаозене Мангистауской области, где в 2011 году власти силой подавили забастовку нефтяников, в результате чего погибли, по официальным данным, 17 человек — один человек 17 декабря на станции Шетпе в Мангистауской области.
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