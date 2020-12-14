Казахстан будет твёрдо отстаивать национальные интересы - Токаев

По словам Президента, усиливаются политический эгоизм и экономический национализм стран на международной арене.



Глава государства Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня независимости заявил, что Казахстан будет твердо отстаивать национальные интересы, передает Today.kz со ссылкой на Акорду.



По словам Президента, в условиях геостратегической неопределенности усиливаются политический эгоизм и экономический национализм стран на международной арене.



"Мы видим, как стремительно падает уровень доверия между государствами, какие жесткие формы приобретает борьба между ними за ресурсы и влияние. Сегодня глобальный статус народов во многом определяется в ожесточенной гонке за технологическое лидерство. Мы также становимся свидетелями нарастания религиозных противоречий и усиления ксенофобских настроений во всем мире. Особо острое звучание сегодня получают экологические проблемы. Все более реальные очертания приобретают прогнозы о скором завершении "нефтяной эры". Все эти вызовы и мировые дисбалансы резко обостряются на фоне пандемии коронавируса. Поэтому значение гармоничного сопряжения внутренних и внешних задач развития страны резко возрастает. Нам необходимо мобилизовать все свои силы и ресурсы для повышения реальной конкурентоспособности Казахстана. Сегодня как никогда важны консолидация нации и беззаветное служение ценностям Независимости каждого гражданина. Мы продолжим свой внешний курс на укрепление системы международной безопасности, содействуя усилению роли многосторонних структур и Организации Объединенных Наций. Будем твердо отстаивать свои национальные интересы, последовательно проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, доказавшую свою эффективность в современном многополярном мире", - сказал Токаев.



Ранее в эфире "Первого канала" России прозвучало заявление главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза". МИД Казахстана передал ноту диппредставителю России из-за высказываний депутата. Сенатор Кул-Мухаммед заявил, что подобное заявление - "не только политическая безответственность, но и оскорбление памяти миллионов казахов и русских, которые столетиями выстраивали наше общее достояние – дружбу между народами". Позже Никонов объяснил свое высказывание.