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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В работе YouTube и других сервисов Google произошёл масштабный сбой

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 17:22
В работе YouTube и других сервисов Google произошёл масштабный сбой
Фото из Сети интернет
Пользователи Google в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов компании, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

В частности, возникают проблемы при попытки зайти на Youtube, Gmail и другие сайты корпорации.
По последним данным неполадки возникли у жителей России, Казахстана, Германии, а также Британии, Италии и других европейских стран.

Отмечается, что около 86% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 13% — на сложности с поиском.
Около 76% пользователей почты от Google пожаловались на проблемы со входом в учетную запись, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, у еще пяти процентов возникли проблемы с получением сообщений на почту.
Около 49% пользователей YouTube сообщили о проблемах с сайтом ресурса, 45% рассказали о проблемах при просмотре видео, а еще четыре процента столкнулись с проблемой авторизации на сайте.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • makovka
 Rosov (Посетители) Сегодня, 17:42
Слава богу ютуб заработал.

Я уже думал всё.

Ютуб - кость в горле проворовавшихся чиновников и всякого прочего отрепья, они его прикрыли бы с великим удовольствием.

Ещё - ютуб (и не только он) - для многих способ и самореализоваться. Даже если не получается, лучше стараться там, чем в 7 утра идти работать на дядю и платить налоги государству, которое считает тебя рабом.

Если закроют ютуб - получат на улицах сжённую резину, это точно. Лишь это и сдерживает.
 
 

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