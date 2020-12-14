В работе YouTube и других сервисов Google произошёл масштабный сбой

Пользователи Google в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов компании, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.



В частности, возникают проблемы при попытки зайти на Youtube, Gmail и другие сайты корпорации.

По последним данным неполадки возникли у жителей России, Казахстана, Германии, а также Британии, Италии и других европейских стран.



Отмечается, что около 86% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 13% — на сложности с поиском.

Около 76% пользователей почты от Google пожаловались на проблемы со входом в учетную запись, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, у еще пяти процентов возникли проблемы с получением сообщений на почту.

Около 49% пользователей YouTube сообщили о проблемах с сайтом ресурса, 45% рассказали о проблемах при просмотре видео, а еще четыре процента столкнулись с проблемой авторизации на сайте.