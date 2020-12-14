«Мы все возмущены» - казахстанские мажилисмены о высказываниях российских депутатов

Мажилисмены и общественные деятели отреагировали на высказывания российских депутатов о территории Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.Депутат Ирина Смирнова подчеркнула, что ей, как и другим казахстанцам, такие высказывания в адрес страны неприятны."Как казахстанка, гражданин страны, депутат, считаю, что такие определения, которые раздаются уже не в первый раз со стороны сопредельного государства, неприемлемы. Четко определена граница нашей страны, и никто не имеет права оказывать какие-либо поползновения на независимость. Никто!Мы знаем свои границы, за них не выходим и храним свою независимость. Мы все возмущены. Я не знаю, какие у него (Никонова) задачи, но политик его уровня никогда не говорит такие слова необдуманно", - сказала мажилисвумен.Смирнова заявила, что "надо прекращать это дело"."Пусть разбираются со своими территориями, которые им принадлежат. Все просто, однозначно, конкретно и ясно. Да, тема тонкая, чувствительная, она касается душевных струн", - добавила Ирина Смирнова.Заместитель председателя Мажилиса, депутат от Ассамблеи народа Казахстана Владимир Божко заявил, что любой, даже мало интересующийся историей человек может показать, кто и на какой территории и в какие времена жил."Два дня не ходил по Интернету, сидя на удаленке в карантине. Открыл и увидел ноту МИД Казахстана по поводу заявления нерядового депутата думы России Никонова, что Казахстану Россия подарила большой подарок в виде нашей территории. От этого как-то пахнуло духом 1991-95 годов, когда появилось много деятелей, которые пытались поставить под сомнение территориальную целостность Казахстана и его границы", - написал Божко на странице в Facebook.Депутат напомнил, что, когда работал в КНБ, расследовал дела "с сепаратистскими настроениями, лицами, пытавшимися разжигать межнациональную рознь, чтобы под шумок попытаться отделить некоторые территории или, по крайней мере, поставить под сомнение их принадлежность к Казахстану"."За такие действия приговором суда Казимирчук и его группа, действовавшая в ВКО, группа "Антошко" в Кокшетау приговорены к конкретным тюремным срокам. Совместно с ФСБ России также были пресечены действия известного Лимонова и некоторых членов его национал-большевистской партии, намеревавшихся на нашей территории создать так называемую "Вторую Россию".После этих событий КНБ в ходе большого комплекса профилактических оперативных мероприятий, в том числе при необходимости и с помощью спецслужб России, основательно привел в чувство желающих поиграться с нашими границами и разжигающих межнациональную рознь", - вспомнил Божко.Депутат отметил, что в том, что в течение 25 лет в Казахстане спокойно, большая заслуга и славян Казахстана, являющихся патриотами нашей Родины, берегущих ее суверенитет и неприкосновенность территории."Думается, нота МИД Казахстана и заявление моего друга - сенатора Мухтара Кул-Мухаммеда и острая реакция многих наших граждан помогут осознать господину Никонову и некоторым другим, что чувствительные вопросы, влияющие на межгосударственные отношения, - это не тема для хлестких заявлений в рамках разных шоу с целью поднятия их рейтингов, а краеугольный камень стратегических партнерских отношений Казахстана и России. И эти отношения надо беречь!" - пояснил Владимир Божко.Известный политолог Досым Сатпаев также оценил высказывание российского депутата о территории Казахстана. Своим мнением он поделился в Instagram. Политолог отметил, что заявление Никонова касательно территориальных претензий к Казахстану - это "не просто новые провокационные заявления"."Это отражение укрепившегося неоимперского синдрома российских властей, которые устами Владимира Путина не так давно также намекали на якобы территориальные подарки России другим постсоветских странам, а до этого устами того же Путина ставили под сомнение наличие государственности у казахов", - написал политолог.Досым Сатпаев считает, что казахстанскому МИД не стоит ограничиваться в этой ситуации одной лишь дипломатической нотой."Но если мы не будем уважать себя, то и нас перестанут уважать. В мире дипломатии есть немало инструментов для того, чтобы четко обозначить свою позицию по тому или иному вопросу. Пора нашему МИД использовать один из таких инструментов, например, официальное введение запрета на визит в нашу республику всех тех лиц, кто позволяет себе провокационные и оскорбительные выпады в адрес Казахстана, его территориальной целостности, истории, языка и тому подобное.Хватит заниматься дипломатическими полумерами. Понятно, что многие из этих провокаторов в Казахстан приезжать не собираются. Но здесь важен сам дипломатический прецедент составления такого списка, куда попадут некоторые представители российской власти, как тот же Жириновский или Никонов", - считает Сатпаев.Свое мнение выразил и общественный деятель Арман Шураев. Он предложил Никонову "забрать Аляску у США", ссылаясь на то, что у России достаточно современной боевой техники."Давайте, вперед, или вы можете только угрожать слабым соседям? Хотя, я думаю, что ближе и дружелюбнее народа, чем казахи, России не найти. (...) Если вы думаете, что казахи - это слабый народ, над которым можно издеваться, то вы, наверное, забываете, что казахи и тюрки играли и будут играть важную роль в становлении российской государственности", - напомнил Шураев.Общественный деятель подчеркнул, что не нужно издеваться над близким соседом и другом, который знает русский язык.Ранее председатель Комитета по образованию и науке Государственной думы России и ведущий программы "Большая игра" Вячеслав Никонов в эфире государственного российского Первого канала заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен"."Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана - это большой подарок со стороны России и Советского Союза", - заявил Никонов в эфире федерального телевидения.Позже появилось еще одно провокационное высказывание другого депутата Государственной думы - Евгения Федорова. Он считает, что "Казахстан должен вернуть России территорию"."Никонов не сказал ничего нового, что до этого не сказал Путин. Только Путин не называл Казахстан как субъект подарка. Даже был какой-то комментарий от чиновника в Казахстане, что Путин имел в виду Украину. Почему чиновник в Казахстане решает за Путина, я не знаю. Но Никонов начинает разворачиваться в линию национально-освободительного движения и мировоззрения, которое сопровождает любого патриота Отечества.(...) Когда официальный орган заявляет, что "мы никаких подарков не помним. Это вообще не подарок, это мы у вас отняли", а если отняли, то будем разговаривать с вами по-другому, другим языком, казахстанцы. Одно дело, когда вы это цените и дружите, а другое дело, когда взяли и плюнули, как сделал МИД Казахстана", - Евгений Федоров.