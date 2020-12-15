В ближайшие две недели в регионах РК в зелёной зоне по КВИ могут ослабить карантин

На сегодня Казахстан находится в зеленой зоне или в зоне низкого риска по коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в управлении эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями КСЭК МЗ РК, передает ИА «NewTimes.kz».
В зоне высокого риска или в красной зоне находится — Нур-Султан, в желтой зоне — Восточно-Казахстанская, Атырауская, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области и Алматы.
Все остальные — находятся в зеленой зоне.
В регионах, где отмечается улучшение эпидемиологической ситуации в течение двух недель, рассматривается вопрос о послаблении карантинных мер.
По словам руководителя ведомства Розы Кожаповой, в регионах высокого риска сохранены усиленные меры, и вместе с тем во всех регионах действует запрет на проведение коллективных мероприятий.
«За прошедшие 2 недели рост заболеваемости наблюдается в Нур-Султане – 1,3 раза, Жамбыльской области – 1,7 раза, в Атырауской области – 2,4 раза, в Алматинской области – 1,5 раза», — сообщила она.
КСЭК МЗ РК призвали казахстанцев соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, то есть:
не посещать места массовых скоплений людей; не проводить и не посещать коллективные мероприятий; не допускать переохлаждения организма; соблюдать требования по обязательному ношению масок и социального дистанцирования; для общения и поздравлений использовать дистанционные средства связи. Всего с 1 августа зарегистрированы 43 974 заболевших, 466 летальных случаев, 31 609 выздоровевших.
К слову, Казахстан на утро 15 декабря переместился с 57-го на 56-е место среди стран по количеству заболевших КВИ. Всего зарегистрировано 142 986 казахстанцев с COVID-19, за сутки инфицированных стало больше на 661 человека. Всего выздоровевших в Казахстане — 127 096. Летальных случаев от коронавирусной инфекции — 2088.
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