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В ближайшие две недели в регионах РК в зелёной зоне по КВИ могут ослабить карантин

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 13:20
В ближайшие две недели в регионах РК в зелёной зоне по КВИ могут ослабить карантин
Фото из Сети интернет
На сегодня Казахстан находится в зеленой зоне или в зоне низкого риска по коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в управлении эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями КСЭК МЗ РК, передает ИА «NewTimes.kz».

В зоне высокого риска или в красной зоне находится — Нур-Султан, в желтой зоне — Восточно-Казахстанская, Атырауская, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области и Алматы.

Все остальные — находятся в зеленой зоне.

В регионах, где отмечается улучшение эпидемиологической ситуации в течение двух недель, рассматривается вопрос о послаблении карантинных мер.

По словам руководителя ведомства Розы Кожаповой, в регионах высокого риска сохранены усиленные меры, и вместе с тем во всех регионах действует запрет на проведение коллективных мероприятий.

«За прошедшие 2 недели рост заболеваемости наблюдается в Нур-Султане – 1,3 раза, Жамбыльской области – 1,7 раза, в Атырауской области – 2,4 раза, в Алматинской области – 1,5 раза», — сообщила она.

КСЭК МЗ РК призвали казахстанцев соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, то есть:

не посещать места массовых скоплений людей;
не проводить и не посещать коллективные мероприятий;
не допускать переохлаждения организма;
соблюдать требования по обязательному ношению масок и социального дистанцирования;
для общения и поздравлений использовать дистанционные средства связи.
Всего с 1 августа зарегистрированы 43 974 заболевших, 466 летальных случаев, 31 609 выздоровевших.

К слову, Казахстан на утро 15 декабря переместился с 57-го на 56-е место среди стран по количеству заболевших КВИ. Всего зарегистрировано 142 986 казахстанцев с COVID-19, за сутки инфицированных стало больше на 661 человека. Всего выздоровевших в Казахстане — 127 096. Летальных случаев от коронавирусной инфекции — 2088.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Rosov (Посетители) Сегодня, 13:46
На Новогодние корпоративы заняты уже почти все кабинки во всяких PR и Элидивино, остались залы, но их тоже начинают снимать


А толку бронировать залы и кабинки? В 23:00 придут сотрудники полиции и всех отправят по домам. Доесть, допить они обычно не дают. А придут 100%! Можете считать это инсайдерской информацией.

Деньги то никто не вернёт и по хозяевам заведений этот приход никак не ударит, а даже наоборот, меньше вертяка.
 
-1
  • babe
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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 13:40
не посещать места массовых скоплений людей;
не проводить и не посещать коллективные мероприятий;

Ну ну, у нас Акимата нет. Что с ценами на Газ поставить точку не могут, что с мероприятиями по городу. На Новогодние корпоративы заняты уже почти все кабинки во всяких PR и Элидивино, остались залы, но их тоже начинают снимать Никто залы не закрывал. У моего соседа скоро юбилей 55 лет, сняли зал на 80 человек. Спакойненько.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 

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