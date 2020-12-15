Токаева и казахстанцев с Днём Независимости поздравили Папа Римский и президенты стран мира

Они отметили успехи Казахстана, которых он достиг за годы независимости.



На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы и письма от глав государств и руководителей международных организаций. Они поздравляют Президента и народ Казахстана с Днем Независимости, передает Liter.kz.



Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, говорится в сообщении Акорды, от имени своей страны и от себя лично искренне поздравил народ Казахстана с Днем Независимости.



«С момента обретения независимости вашей страной нас связывают близкие дружеские отношения. Этнические немцы в Казахстане пользуются уважением к своей культуре и служат естественным мостом между нашими государствами. Ваш прошлогодний визит в Берлин придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Германия и дальше будет оставаться надежным партнером Казахстана», – говорится в телеграмме главы ФРГ.



Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен в своем письме пожелал всем казахстанцам благополучия.



«Уверен, что сложившиеся добрые дружественные отношения между нашими странами будут и дальше способствовать развитию и расширению сотрудничества в экономической и энергетической сферах», – написал президент Австрии.



Папа Римский Франциск поздравил Касым-Жомарта Токаев и выразил пожелания мира, солидарности и изобильного божественного благословения для всей страны.



Свои поздравления по случаю 29-ой годовщины Независимости Казахстана направил Касым-Жомарту Токаеву и.о. президента Кыргызстана Талант Мамытов.



«За годы независимости Республика Казахстан добилась больших успехов в государственном строительстве, политическом и социально-экономическом развитии, последовательно укрепляется авторитет страны на международной арене. Уверен, что двусторонние отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, основанные на добрососедстве, стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, будут и дальше развиваться и углубляться на благо наших народов», – отмечено в поздравительном послании.



Приветственные телеграммы на имя Касым-Жомарта Токаева также направили король Нидерландов Виллем-Александр, генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт, премьер-министр Малайзии Тан Сри Мухиддин Ясин, премьер-министр Королевства Таиланд генерал Прают Чан-Оча, генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли, президент Никарагуа Даниель Ортега Сааведра и премьер-министр Никарагуа Росарио Мурильо.



Ранее народ Казахстана с праздником поздравил Первый Президент Нурсултан Назарбаев.



Поздравительную телеграмму Касым-Жомарту Токаеву 14 декабря направил российский лидер Владимир Путин.