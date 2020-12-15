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Токаева и казахстанцев с Днём Независимости поздравили Папа Римский и президенты стран мира

Просмотров:279 Опубликовано: Сегодня, 15:29
Токаева и казахстанцев с Днём Независимости поздравили Папа Римский и президенты стран мира
Фото: therussiantimes.com
Они отметили успехи Казахстана, которых он достиг за годы независимости.

На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы и письма от глав государств и руководителей международных организаций. Они поздравляют Президента и народ Казахстана с Днем Независимости, передает Liter.kz.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, говорится в сообщении Акорды, от имени своей страны и от себя лично искренне поздравил народ Казахстана с Днем Независимости.

«С момента обретения независимости вашей страной нас связывают близкие дружеские отношения. Этнические немцы в Казахстане пользуются уважением к своей культуре и служат естественным мостом между нашими государствами. Ваш прошлогодний визит в Берлин придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Германия и дальше будет оставаться надежным партнером Казахстана», – говорится в телеграмме главы ФРГ.

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен в своем письме пожелал всем казахстанцам благополучия.

«Уверен, что сложившиеся добрые дружественные отношения между нашими странами будут и дальше способствовать развитию и расширению сотрудничества в экономической и энергетической сферах», – написал президент Австрии.

Папа Римский Франциск поздравил Касым-Жомарта Токаев и выразил пожелания мира, солидарности и изобильного божественного благословения для всей страны.

Свои поздравления по случаю 29-ой годовщины Независимости Казахстана направил Касым-Жомарту Токаеву и.о. президента Кыргызстана Талант Мамытов.

«За годы независимости Республика Казахстан добилась больших успехов в государственном строительстве, политическом и социально-экономическом развитии, последовательно укрепляется авторитет страны на международной арене. Уверен, что двусторонние отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, основанные на добрососедстве, стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, будут и дальше развиваться и углубляться на благо наших народов», – отмечено в поздравительном послании.

Приветственные телеграммы на имя Касым-Жомарта Токаева также направили король Нидерландов Виллем-Александр, генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт, премьер-министр Малайзии Тан Сри Мухиддин Ясин, премьер-министр Королевства Таиланд генерал Прают Чан-Оча, генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли, президент Никарагуа Даниель Ортега Сааведра и премьер-министр Никарагуа Росарио Мурильо.

Ранее народ Казахстана с праздником поздравил Первый Президент Нурсултан Назарбаев.

Поздравительную телеграмму Касым-Жомарту Токаеву 14 декабря направил российский лидер Владимир Путин.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • kz1990
 Pluto (Посетители) Сегодня, 19:00
Организуйте лучше прямую линию с народом пусть президент послушает как живет его народ наверное услышит много интересного, какое политическое и экономическое развитие произошло за 30 лет
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 16:54
На же рождения Токаева, пришел Назарбаев и все подымали тост за Назарбаева, а день рождение то Токаева? И наверное сперва позвонили Назарбаеву а потом Токаеву?
 
 

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