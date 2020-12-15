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Появилось видео совместной тренировки Головкина и Роналду

Просмотров:568 Опубликовано: Сегодня, 16:28
Появилось видео совместной тренировки Головкина и Роналду
Фото из Сети интернет
В Интернете появился трейлер документального фильма от стримингового сервиса DAZN - "Параллельные миры", главным героями которого стали чемпион мира по боксу в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и футболист "Ювентуса" и сборной Потругалии Криштиану Роналду, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Новый проект DAZN объединяет мировых спортивных легенд из разных дисциплин, чтобы узнать, что у них общего. Действующими лицами первого эпизода стали Головкин и Роналду, которые исследуют методы тренировок друг друга.

В трейлере показаны фрагменты совместной тренировки спортсменов и их дружеской беседы, а также некоторые этапы их становления.

"Как думаешь, ты мог бы стать боксером?" - спросил Головкин.

"Я так не думаю", - ответил Роналду.

"Обстоятельства, при которых ты растешь, откладываются в твоем характере, в твоей личности. Мы родились обычными людьми, не богачами. Поэтому приходится сражаться за свою жизнь", - сказал футболист.

В свою очередь GGG преподал своему собеседнику некоторые азы бокса: "Ты должен чувствовать твой баланс, тайминг, дистанцию".

Кроме того, спортсмены поговорили о человеческих качествах:

"Я думаю, что быть эмоциональным человеком - это хорошо. Кто сказал, что мужчины не плачут? Для меня важнее быть хорошим человеком", - поделился игрок "Ювентуса".

"Если ты остаешься прекрасным человеком в жизни - это самое лучшее", - продолжил GGG.




О начале совместного проекта для DAZN спортсмены объявили еще в декабре 2019-го. Тогда Головкин и Роналду обменялись памятными подарками, однако детали проекта не разглашались. Ясность наступила год спустя.

Напомним, бой Головкин - Шеремета состоится утром 19 декабря. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанцу. Для GGG это будет рекордная 21-я защита титула.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 20:58
Гена, уговори Ронадло играть за сб.Казахстана, ну или хотя бы за "Кайрат" podmig
 
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Rosov (Посетители) Сегодня, 19:56
Хорошие ребята! Пример для молодёжи.
 
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 chilian (Посетители) Сегодня, 16:50
Снимаю шляпу! Люди, добившиеся всего сами! Браво!
 
 

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