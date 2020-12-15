Появилось видео совместной тренировки Головкина и Роналду

В Интернете появился трейлер документального фильма от стримингового сервиса DAZN - "Параллельные миры", главным героями которого стали чемпион мира по боксу в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и футболист "Ювентуса" и сборной Потругалии Криштиану Роналду, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Новый проект DAZN объединяет мировых спортивных легенд из разных дисциплин, чтобы узнать, что у них общего. Действующими лицами первого эпизода стали Головкин и Роналду, которые исследуют методы тренировок друг друга.
В трейлере показаны фрагменты совместной тренировки спортсменов и их дружеской беседы, а также некоторые этапы их становления.
"Как думаешь, ты мог бы стать боксером?" - спросил Головкин.
"Я так не думаю", - ответил Роналду.
"Обстоятельства, при которых ты растешь, откладываются в твоем характере, в твоей личности. Мы родились обычными людьми, не богачами. Поэтому приходится сражаться за свою жизнь", - сказал футболист.
В свою очередь GGG преподал своему собеседнику некоторые азы бокса: "Ты должен чувствовать твой баланс, тайминг, дистанцию".
Кроме того, спортсмены поговорили о человеческих качествах:
"Я думаю, что быть эмоциональным человеком - это хорошо. Кто сказал, что мужчины не плачут? Для меня важнее быть хорошим человеком", - поделился игрок "Ювентуса".
"Если ты остаешься прекрасным человеком в жизни - это самое лучшее", - продолжил GGG.
О начале совместного проекта для DAZN спортсмены объявили еще в декабре 2019-го. Тогда Головкин и Роналду обменялись памятными подарками, однако детали проекта не разглашались. Ясность наступила год спустя.
Напомним, бой Головкин - Шеремета состоится утром 19 декабря. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанцу. Для GGG это будет рекордная 21-я защита титула.
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