Появилось видео совместной тренировки Головкина и Роналду





В Интернете появился трейлер документального фильма от стримингового сервиса DAZN - "Параллельные миры", главным героями которого стали чемпион мира по боксу в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и футболист "Ювентуса" и сборной Потругалии Криштиану Роналду, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.Новый проект DAZN объединяет мировых спортивных легенд из разных дисциплин, чтобы узнать, что у них общего. Действующими лицами первого эпизода стали Головкин и Роналду, которые исследуют методы тренировок друг друга.В трейлере показаны фрагменты совместной тренировки спортсменов и их дружеской беседы, а также некоторые этапы их становления."Как думаешь, ты мог бы стать боксером?" - спросил Головкин."Я так не думаю", - ответил Роналду."Обстоятельства, при которых ты растешь, откладываются в твоем характере, в твоей личности. Мы родились обычными людьми, не богачами. Поэтому приходится сражаться за свою жизнь", - сказал футболист.В свою очередь GGG преподал своему собеседнику некоторые азы бокса: "Ты должен чувствовать твой баланс, тайминг, дистанцию".Кроме того, спортсмены поговорили о человеческих качествах:"Я думаю, что быть эмоциональным человеком - это хорошо. Кто сказал, что мужчины не плачут? Для меня важнее быть хорошим человеком", - поделился игрок "Ювентуса"."Если ты остаешься прекрасным человеком в жизни - это самое лучшее", - продолжил GGG.О начале совместного проекта для DAZN спортсмены объявили еще в декабре 2019-го. Тогда Головкин и Роналду обменялись памятными подарками, однако детали проекта не разглашались. Ясность наступила год спустя.Напомним, бой Головкин - Шеремета состоится утром 19 декабря. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанцу. Для GGG это будет рекордная 21-я защита титула.