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Ограбление в Жанаозене: инкассаторская компания возместила украденные у неё 73 млн тенге в тот же день

Просмотров:266 Опубликовано: Сегодня, 19:21
Ограбление в Жанаозене: инкассаторская компания возместила украденные у неё 73 млн тенге в тот же день
Фото из Сети интернет
В компании отметили работу водителя-инкассатора, который несколько раз выстрелил в машину грабителей, что в итоге помогло поймать злоумышленников.

В компании "Halyk Инкассация", чей спецавтомобиль ограбили в Жанаозене, сообщили, что украденные деньги они возместили банку в день происшествия.

"Спецавтомобиль принадлежит ТОО "Halyk Инкассация", которое, будучи надёжным партнёром, в тот же день возместило сумму похищенного клиенту, который никаких финансовых потерь не понёс", – говорится в сообщении.

При этом, о каком клиенте идёт речь, не уточняется. До сих пор неизвестно, деньги каких банков были украдены.

Редакция Informburo.kz направила официальные запросы в банки второго уровня. Из ответов следует, что Bank RBK никак не связан с произошедшим, так как отделений банка в Жанаозене нет. В АО "Евразийский банк", "НурБанк", "Жилстройсбербанк", "Альфа-Банк", "ForteBank", "AsiaCredit Bank" заявили, что среди похищенного принадлежащих им денег тоже не было.

В инкассаторской компании отметили, что в результате нападения преступники завладели 73,7 млн тенге (по данным полиции – 76 млн тенге). В результате нападения никто не пострадал.

"Благодаря выучке и спецподготовке, водитель-инкассатор обезоружил одного из нападавших, заставив ретироваться остальных, и пять раз выстрелил по автомашине, на которой скрывались преступники, повредив её колёса и кузов", – сообщили в Halyk Инкассация.

Полицейские после происшествия изучали камеры видеонаблюдения, составляли возможные маршруты, по которым могли бы скрыться преступники, перекрыли все въезды и выезды из города. По базам данных были установлены и проверены все автомобили, подходящие под описание.

В итоге злоумышленников нашли благодаря тому, что на машине остались следы от пуль, которые злоумышленники зашпаклевали.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 19:40
Благодаря выучке и спецподготовке

Я полагаю если бы была должная выучка и спецподготовка двери спец машины были бы наглухо заперты и заблокированы, не пришлось бы и стрелять и ничего не было бы похищено.
 
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Rosov (Посетители) Сегодня, 19:30
Не бедная, судя по всему, инкасаторская компания. И, получается, что надёжная.

В итоге злоумышленников нашли благодаря тому, что на машине остались следы от пуль, которые злоумышленники зашпаклевали.

Это какими же идиотами нужно быть, что бы нормально не скрыть следы..? Похоже на клоунаду, если честно.

Терзают смутные сомнения. Одни с ножом идут на делюгу на своей машине и прячут кэш в котельной, другие героически выпускают в задний бампер обойму и моментально возвращают 150 тыщ долларов владельцу, третьи оперативно работают и находят злодеев уже через неделю (причём не по горячим).

А не сюжет ли это сериала, ну или скажем рекламного ролика? Хм.

Хотя в природе и не такое бывает.
 
 

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