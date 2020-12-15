Ограбление в Жанаозене: инкассаторская компания возместила украденные у неё 73 млн тенге в тот же день

В компании отметили работу водителя-инкассатора, который несколько раз выстрелил в машину грабителей, что в итоге помогло поймать злоумышленников.
В компании "Halyk Инкассация", чей спецавтомобиль ограбили в Жанаозене, сообщили, что украденные деньги они возместили банку в день происшествия.
"Спецавтомобиль принадлежит ТОО "Halyk Инкассация", которое, будучи надёжным партнёром, в тот же день возместило сумму похищенного клиенту, который никаких финансовых потерь не понёс", – говорится в сообщении.
При этом, о каком клиенте идёт речь, не уточняется. До сих пор неизвестно, деньги каких банков были украдены.
Редакция Informburo.kz направила официальные запросы в банки второго уровня. Из ответов следует, что Bank RBK никак не связан с произошедшим, так как отделений банка в Жанаозене нет. В АО "Евразийский банк", "НурБанк", "Жилстройсбербанк", "Альфа-Банк", "ForteBank", "AsiaCredit Bank" заявили, что среди похищенного принадлежащих им денег тоже не было.
В инкассаторской компании отметили, что в результате нападения преступники завладели 73,7 млн тенге (по данным полиции – 76 млн тенге). В результате нападения никто не пострадал.
"Благодаря выучке и спецподготовке, водитель-инкассатор обезоружил одного из нападавших, заставив ретироваться остальных, и пять раз выстрелил по автомашине, на которой скрывались преступники, повредив её колёса и кузов", – сообщили в Halyk Инкассация.
Полицейские после происшествия изучали камеры видеонаблюдения, составляли возможные маршруты, по которым могли бы скрыться преступники, перекрыли все въезды и выезды из города. По базам данных были установлены и проверены все автомобили, подходящие под описание.
В итоге злоумышленников нашли благодаря тому, что на машине остались следы от пуль, которые злоумышленники зашпаклевали.
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