Чтобы зарегистрироваться на Egov в базе мобильных граждан и получить ЭЦП, теперь достаточно камеры на смартфоне

Биометрическая идентификация личности самостоятельно определит и зарегистрирует пользователя, задав при этом вопросы для проверки.



Чтобы зарегистрироваться на Egov, в базе мобильных граждан и получить ЭЦП казахстанцам теперь достаточно камеры на смартфоне, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Биометрическая идентификация личности самостоятельно определит и зарегистрирует пользователя, задав вопросы для проверки, отметил министр.



"Ранее я обещал главе государства реализовать проект регистрации с помощью биометрии до конца года, и сегодня мы впервые его презентуем. Теперь каждый казахстанец сможет за минуту одновременно зарегистрироваться в базе мобильных граждан, на портале Egov и получить ЭЦП", – сказал Багдат Мусин.



Он добавил, что это не только упростит процесс до одного шага, но ещё и позволит минимизировать коррупционные риски на местах.



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"Ведь, как все знают, коррупция начинается снизу", – отметил глава министерства.



Без ЭЦП можно также подписывать документы на Egov.kz с помощью мобильного приложения.