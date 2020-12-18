Граждан Казахстана освободили от регистрации в России, российский президент Владимир Путин подписал новый указ, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.



«Президент РФ Владимир Путин внес изменения в свой указ №274 от 18 апреля 2020 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно указу, до 15 июня 2021 года иностранным гражданам не нужно продлевать действие документов о временном пребывании в России», - говорится в сообщении.



Однако, как пояснили в посольстве, данное положение распространяется только на граждан тех государств, с которыми Россия еще не возобновила регулярное пассажирское транспортное сообщение.



«С Казахстаном Россия возобновила пассажирское авиасообщение в сентябре 2020 года. В связи с чем, граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 декабря 2020 года истекал срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет еще 90 суток, то есть до 15 марта 2021 года. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены», - сказано в сообщении.