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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Граждан Казахстана освободили от регистрации в России

Просмотров:873 Опубликовано: Сегодня, 09:29
Граждан Казахстана освободили от регистрации в России
Фото из открытых источников
Граждан Казахстана освободили от регистрации в России, российский президент Владимир Путин подписал новый указ, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«Президент РФ Владимир Путин внес изменения в свой указ №274 от 18 апреля 2020 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно указу, до 15 июня 2021 года иностранным гражданам не нужно продлевать действие документов о временном пребывании в России», - говорится в сообщении.

Однако, как пояснили в посольстве, данное положение распространяется только на граждан тех государств, с которыми Россия еще не возобновила регулярное пассажирское транспортное сообщение.

«С Казахстаном Россия возобновила пассажирское авиасообщение в сентябре 2020 года. В связи с чем, граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 декабря 2020 года истекал срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет еще 90 суток, то есть до 15 марта 2021 года. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены», - сказано в сообщении.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Pankration and MMA
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 12:20
новость ни о чем - освободили от регистрации только граждан Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 декабря 2020 года истекал срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, и только могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет еще 90 суток, то есть до 15 марта 2021 года (
а в остальном все по прежнему - не более 90 дней за период 180 дней (
по простому - каждые 3 месяца в россии нужно выезжать на 3 месяца в Казахстан (
А заголовок кликбейк - Граждан Казахстана освободили от регистрации в России! )
как граждан беларуси которые не регистрируются в россии вообще!
 
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  • Ну Ну
  • тинаки
  • Pankration and MMA
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 11:31
А россиянам у нас что ? Надо как-то ответный баурсак им дать )))
 
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  • Pankration and MMA
  • Ingul
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 09:58
Это чтобы смягчить высказывания некоторых госдумовских чудаков на букву М.
 
 

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