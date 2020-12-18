«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 18 Декабря
+2...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.01 KZT
  • €1 = 510.56 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ЮНЕСКО признало игру Тоғызқұмалақ культурным достоянием человечества

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:56
ЮНЕСКО признало игру Тоғызқұмалақ культурным достоянием человечества
Фото: МИД РК
Интеллектуальная игра Тоғызқұмалақ включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщает сайт МИД РК.

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия (НКН) проголосовал за одобрение соответствующей заявки по результатам её рассмотрения в рамках своей 15-й сессии, которая проходит с 14 по 19 декабря 2020 года в онлайн-режиме.

В составе казахстанской делегации на текущей сессии – сотрудники Постоянного представительства Казахстана при ЮНЕСКО и эксперты Национального комитета РК по НКН при Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

ЮНЕСКО признало игру Тоғызқұмалақ культурным достоянием человечества


Напомним, что в 2018-2021 гг. Казахстан принимает участие в работе комитета в качестве члена данного престижного органа ЮНЕСКО.

На текущей сессии комитет рассмотрел 42 номинации, в том числе игру Тоғызқұмалақ, внесенную совместно Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией. Тоғызқұмалақ (в Кыргызстане – Тогыз коргоол, в Турции – мангала/гёчюрме) – это настольная игра на логику и смекалку.

Развивает математическое мышление и выдержку. В основе игры – число 9, считавшееся у древних тюрков священным. Её нередко называли «алгеброй чабанов», потому что в ходе игры используются все четыре основных математических действия. Игра строится на скорости подсчета и тактике.

С включением нового казахстанского элемента в Репрезентативный список НКН человечества их количество достигло одиннадцати. Ранее в него вошли искусство исполнения кюя на домбре, навыки сборки юрты, айтыс, национальная борьба «казак куреси», празднование Наурыза, охота с ловчими птицами, изготовление тонкого хлеба «катырма», игра в асыки, наследие Коркыта и обряды казахских коневодов.


Источник: forbes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика