ЮНЕСКО признало игру Тоғызқұмалақ культурным достоянием человечества

Интеллектуальная игра Тоғызқұмалақ включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщает сайт МИД РК.Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия (НКН) проголосовал за одобрение соответствующей заявки по результатам её рассмотрения в рамках своей 15-й сессии, которая проходит с 14 по 19 декабря 2020 года в онлайн-режиме.В составе казахстанской делегации на текущей сессии – сотрудники Постоянного представительства Казахстана при ЮНЕСКО и эксперты Национального комитета РК по НКН при Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.Напомним, что в 2018-2021 гг. Казахстан принимает участие в работе комитета в качестве члена данного престижного органа ЮНЕСКО.На текущей сессии комитет рассмотрел 42 номинации, в том числе игру Тоғызқұмалақ, внесенную совместно Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией. Тоғызқұмалақ (в Кыргызстане – Тогыз коргоол, в Турции – мангала/гёчюрме) – это настольная игра на логику и смекалку.Развивает математическое мышление и выдержку. В основе игры – число 9, считавшееся у древних тюрков священным. Её нередко называли «алгеброй чабанов», потому что в ходе игры используются все четыре основных математических действия. Игра строится на скорости подсчета и тактике.С включением нового казахстанского элемента в Репрезентативный список НКН человечества их количество достигло одиннадцати. Ранее в него вошли искусство исполнения кюя на домбре, навыки сборки юрты, айтыс, национальная борьба «казак куреси», празднование Наурыза, охота с ловчими птицами, изготовление тонкого хлеба «катырма», игра в асыки, наследие Коркыта и обряды казахских коневодов.