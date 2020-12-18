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Видео избиения ребёнка воспитателем из Атырау обсуждает Казнет

Просмотров:1223 Опубликовано: Сегодня, 14:16
Видео избиения ребёнка воспитателем из Атырау обсуждает Казнет
Скриншот видео
Видео избиения ребенка воспитателем в детском саду Атырау обсуждает Казнет. На кадрах видно, как женщина бьет ребенка по голове, телу, тянет за уши, наступает ему на ноги. Мальчик в слезах обнимает ее, однако она продолжает причинять ему боль, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"18 ноября 2019 года в государственном специализированном детском саду "Алтын балык" для детей с тяжелыми нарушениями речи в Атырау воспитатель неоднократно нанесла телесные повреждения моему сыну. Имеются 25 видеозаписей с камер видеонаблюдения детского сада с фактами насилия, издевательства и нанесении разного рода телесных повреждении по отношению к моему сыну. На данный момент воспитатель все еще продолжает работать с детьми", - пишет отец мальчика.

Отмечается, что ребенок имеет задержку в развитии и не может объяснить, что случилось между взрослыми. По словам отца мальчика, они обращались в разные ведомства, но результата так и нет.

"Прошло уже 13 месяцев, а результатов нет. Прокуратура и городской отдел полиции постоянно откладывают. Все 13 месяцев мы проживаем в кошмаре. Для нашей семьи это большой стресс. Мы, родители, требуем справедливости, по отношению к своему ребенку привлечь воспитателя к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью ребенка и оградить ее от детей, а также не откладывать судебный процесс", - добавил отец мальчика.

Свое обращение он адресовал генеральному прокурору Казахстана, министру внутренних дел, министру образования, министру труда и социальной защиты, а также акиму Атырауской области и уполномоченной по правам ребенка Аружан Саин.

Аружан Саин предоставила информацию от Департамента по обеспечению качества в сфере образования Министерства образования Атырауской области.

"В детском саду № 20 "Алтын балык" имело место рукоприкладство воспитаннику со стороны воспитателя. Об этом поступило заявление от родителя ребенка в городской отдел образования. Нами заявление было переправлено в Департамент контроля в сфере образования по Атырауской области. По итогам проверки департаментом воспитателю был наложен штраф. Кроме того, воспитатель была уволена с работы. Родители воспитанника подали заявление в Департамент внутренних дел, на данный момент возбуждено дело и ведется расследование по данному факту. До этого было дело возбуждено по другой статье, но так как по одному делу не может быть одно и то же наказание в виде штрафа, дело было прекращено. На данный момент возбуждено дело по статье 110 Уголовного кодекса "Истязание", - говорится в сообщении департамента.


Отмечается, что со стороны городского отдела образования потребовали объяснительную от воспитателя, однако адвокат воспитателя потребовал подождать решение суда.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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-1
  • babe
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dom555 (Посетители) Сегодня, 16:47
Тина,
И я о том же говорю. Ненравится работа , увольняйся. Зачем детей мучить. Если она позволяет себе лупить чужого ребенка , почему ее ребенка отлупить нельзя?

Она себе разрешила бить чужого ребенка. Так и другие родители
разрешат себе побить ее ребенка.

И правосудие не работает . Крыша видимо мощная. Толку от этой Аружан Саин ноль. Детей бьют насилуют , а потом говорят сами виноваты (типо спровоцировали насильников)
 
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  • babe
  • Барабашка
 Тина (Посетители) Сегодня, 16:08
dom555,
А дети то ее при чем?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Artoldy
  • Барабашка
  • Neo_85
 Rosov (Посетители) Сегодня, 15:59
Бьёт именно одного. Скорее всего родители бедные, не скинулись когда то на подарок этой курице или проигнорировали другие поборы от детского сада.
 
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dom555 (Посетители) Сегодня, 15:51
Кто то крышует ее. Если она до сих пор работает с детьми. Родители пусть отлупят ее или ее детей .
 
 

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