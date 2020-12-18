Видео избиения ребёнка воспитателем из Атырау обсуждает Казнет

Видео избиения ребенка воспитателем в детском саду Атырау обсуждает Казнет. На кадрах видно, как женщина бьет ребенка по голове, телу, тянет за уши, наступает ему на ноги. Мальчик в слезах обнимает ее, однако она продолжает причинять ему боль, передает корреспондент Tengrinews.kz."18 ноября 2019 года в государственном специализированном детском саду "Алтын балык" для детей с тяжелыми нарушениями речи в Атырау воспитатель неоднократно нанесла телесные повреждения моему сыну. Имеются 25 видеозаписей с камер видеонаблюдения детского сада с фактами насилия, издевательства и нанесении разного рода телесных повреждении по отношению к моему сыну. На данный момент воспитатель все еще продолжает работать с детьми", - пишет отец мальчика.Отмечается, что ребенок имеет задержку в развитии и не может объяснить, что случилось между взрослыми. По словам отца мальчика, они обращались в разные ведомства, но результата так и нет."Прошло уже 13 месяцев, а результатов нет. Прокуратура и городской отдел полиции постоянно откладывают. Все 13 месяцев мы проживаем в кошмаре. Для нашей семьи это большой стресс. Мы, родители, требуем справедливости, по отношению к своему ребенку привлечь воспитателя к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью ребенка и оградить ее от детей, а также не откладывать судебный процесс", - добавил отец мальчика.Свое обращение он адресовал генеральному прокурору Казахстана, министру внутренних дел, министру образования, министру труда и социальной защиты, а также акиму Атырауской области и уполномоченной по правам ребенка Аружан Саин.Аружан Саин предоставила информацию от Департамента по обеспечению качества в сфере образования Министерства образования Атырауской области."В детском саду № 20 "Алтын балык" имело место рукоприкладство воспитаннику со стороны воспитателя. Об этом поступило заявление от родителя ребенка в городской отдел образования. Нами заявление было переправлено в Департамент контроля в сфере образования по Атырауской области. По итогам проверки департаментом воспитателю был наложен штраф. Кроме того, воспитатель была уволена с работы. Родители воспитанника подали заявление в Департамент внутренних дел, на данный момент возбуждено дело и ведется расследование по данному факту. До этого было дело возбуждено по другой статье, но так как по одному делу не может быть одно и то же наказание в виде штрафа, дело было прекращено. На данный момент возбуждено дело по статье 110 Уголовного кодекса "Истязание", - говорится в сообщении департамента.Отмечается, что со стороны городского отдела образования потребовали объяснительную от воспитателя, однако адвокат воспитателя потребовал подождать решение суда.